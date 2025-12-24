ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

100 лв. плаща пловдивчанин, влязъл в двор на къща и уринирал пред собственичката

Съдебната палата в Пловдив. Снимка: 24 часа

Жената му направила забележка, но той демонстративно отишъл близо до сградата и разкопчал панталона си пред прозореца на детската стая

Глоба от 100 лв. по Указа за борба с дребното хулиганство трябва да плати мъж от Пловдив, уринирал в двора жена пред очите ѝ. 

Двамата се познавали от преди конкретната ситуация. Комшийка на жената плащала дребни суми на нарушителя, за да почиства двора ѝ. Той обаче влизал и в съседния, за да проси, понеже портата не се заключвала. Посещенията му карали собственичката да се чувства неприятно и тя го предупреждавала да спре, но въпреки това мъжът често стоял пред дома ѝ с надеждата, че ще му даде някакви пари. 

На 29 юни той отново влязъл в двора. Жената го видяла, направила му забележка и му казала да се маха. Вместо да се съобрази обаче, нарушителят демонстративно отишъл близо до къщата ѝ, спрял се пред прозореца на детската стая, разкопчал си панталона и започнал да уринира. Собственичката на имота продължила с опитите си да го изгони или поне да го накара да спре, но мъжът спокойно продължавал и чак след като приключил излязъл.

След като се запознал с всички доказателства по делото, Районният съд в Пловдив преценил, че задържането в случая би било прекалено тежко наказание. Най-справедливото според тях е глоба в минималния размер, предвиден в УБДХ. 

