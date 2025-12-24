Спират движението в района на наводняващото се кръстовище в Пловдив, чака се проливен дъжд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кметът на район "Южен" Атанас Кунчев поискал превантивни мерки, за да няма пак затънали коли

Поради очакваната усложнена метеорологична обстановка и проливни дъждове, както и заради недовършените строителни дейности по проекта на ВиК за Южния обходен колектор, се ограничава движението в участъка на кръстовището на ул. "Индустриална" с бул. "Александър Стамболийски". Това става по настояване на кмета на район "Южен" Атанас Кунчев.

Както "24 часа" вече писа, зоната на и около кръстовището няколко пъти се наводнява заради проливни дъждове. Причината е, че шахтите се препълват и спират да поемат голямото количество вода. Заради очакваните дъждове се слагат и още 4 помпи на бул. "Александър Стамболийски".

Районът на кръстовището ще е затворен за движение на пътни превозни средства, включително и за автобуси от градския транспорт, за времето от 19 ч. на 24 декември до 12 ч . на 26 декември. Маршрутите на автобусни линии № 11, 17, 24, 37 и 116 се променят, както следва:

Линия № 11

Посока: Завод "Биомашиностроене"- Митница

Ул. "Скопие" спирка №379 – "НАП" , спирка №279 – "Метанстанция" десен завой по бул. "Кукленско шосе", спирка №324 - срещу "Фин Тех Маш", спирка №64 - хотел "Родопи" и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Бул. "Кукленско шосе", спирка №285 – завод "Рекорд", спирка №65 – "Крепежни изделия", ляв завой по ул. "Скопие", спирка №290 – "Механотехника" и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.

Линия № 17

Посока: Бул. "Свобода" – ЖК "Такия" А13

Бул. "Никола Вапцаров" спирка №60 - "Първо РПУ", ляв завой по ул. "Пере Тошев", десен завой по ул."Скопие", спирка №379 "НАП", спирка №279 – "Метанстанция", ляв завой по бул. "Кукленско шосе" , спирка №66 – "Топливо" и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Бул. "Кукленско шосе" спирка №346 – "срещу OMV" , десен завой по бул. "Никола Вапцаров" към "Макс Ритейл Парк" направо по бул. "Никола Вапцаров" спирка №67 – срещу Втора градска болница и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.

Линия № 24

Посока: Завод "Устрем"- кв. Прослав

Бул. "Кукленско шосе" спирка №346 – срещу "OMV", десен завой по бул. "Никола Вапцаров" към "Макс Ритейл Парк" направо по бул. "Никола Вапцаров" спирка №67 - срещу Втора градска болница и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Бул. "Никола Вапцаров" спирка №60 - Първо РПУ, ляв завой по ул. "Пере Тошев", десен завой по ул. "Скопие", спирка №379 "НАП", спирка №279 – "Метанстанция", ляв завой по бул. "Кукленско шосе", спирка №66 – "Топливо" и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.

Линия № 37

Посока: Ул "Юндола"- ЕАЗ

Ул. "Скопие" спирка №379 – НАП, спирка №279 – "Метанстанция", десен завой по бул. "Кукленско шосе", десен завой по бул. "Никола Вапцаров" към "Макс Ритейл Парк", десен завой по ул. "Индустриална" спирка №1030 - ЕАЗ.

В обратна посока:

Ул. "Индустриална" спирка №1030- ЕАЗ, спирка №289 - срещу НАП, ляв завой по ул. "Скопие", спирка №290 - "Механотехника", спирка №291 - "ПИБ" и по маршрута, определен от общинската транспортна схема.

Линия № 116

Посока: Кв. "Изгрев"- Митница

Бул. "Никола Вапцаров" спирка №62 - "Зала Олимпиада", направо към "Макс Ритейл Парк", десен завой по бул. "Кукленско шосе", спирка №324 - срещу "Фин Тех Маш", спирка №64 - хотел "Родопи" и по маршрута, определен от общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Бул. "Кукленско шосе", спирка №285 – завод "Рекорд", спирка №65 – "Крепежни изделия", ляв завой по ул. "Скопие", ляв завой по ул. "Индустриална", на кръговото кръстовище десен завой по бул. "Никола Вапцаров" , спирка №67 – срещу Втора градска болница и по маршрута, определен от общинската транспортна схема.