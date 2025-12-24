18 са пострадали при катастрофи през изминалото денонощие, няма загинали

Общо 18 души са ранени при катастрофи през изминалото денонощие в страната, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа са станали 12 катастрофи, няма загинали.

В София са регистрирани 31 леки катастрофи и една тежка, загинали няма, а петима са ранени.

От началото на месеца са станали 387 катастрофи с 31 загинали и 478 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 6528, загиналите са 442-ма, ранените са 8127. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 28 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.