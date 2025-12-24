Планински спасители помогнаха на пострадала жена, тръгнала към връх Иречек

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са около нула градуса, има умерен вятър, облачно и мъгливо е. Във високите части на планините превалява сняг, допълниха от ПСС.

Вчера в района на Мусаленския циркус планинските спасители са реагирали на сигнал за пострадала жена, тръгнала към връх Иречек. Тя е имала сериозна фрактура на подбедрицата, казаха от ПСС. Общо шестима спасители са се отзовали, оказали са първа помощ и са транспортирали жената, пише БТА.

Жълт код за значителни валежи за седем области в страната издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология.