Ботас се връща във Формула 1 с наказание

Планински спасители помогнаха на пострадала жена, тръгнала към връх Иречек

Мъгливо и ветровито е времето в планините СНИМКА: Pixabay

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха  от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са около нула градуса, има умерен вятър, облачно и мъгливо е. Във високите части на планините превалява сняг, допълниха от ПСС.

Вчера в района на Мусаленския циркус планинските спасители са реагирали на сигнал за пострадала жена, тръгнала към връх Иречек. Тя е имала сериозна фрактура на подбедрицата, казаха от ПСС. Общо шестима спасители са се отзовали, оказали са първа помощ и са транспортирали жената, пише БТА.

Жълт код за значителни валежи за седем области в страната издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология.

