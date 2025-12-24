С коледни занимания музеят в Добрич събра храни за хора в нужда

Регионалният исторически музей в Добрич предаде пред празниците на трапезарията към храм „Света Троица" събраните хранителни продукти в коледното градче в етнографския комплекс „Стария Добрич". В трите петъка до Коледа бяха организирани две благотворителни инициативи. „Събирахме пакетирани хранителни продукти за хора в нужда и средства за животните от зоопарка", обясни Ивелина Василева от музея. Средствата бяха събирани в зааятчийските работилници, където под ръководството на майстори деца и ученици изработваха коледни свещи, сурвакници от дрян, елхови играчки с добруджанска шевица, ботуша на Дядо Коледа, украса за калпаците на коледарите, като дарителският жест беше 5 лева. За кулинарните щандове „С аромат на Коледа", който предлагаше билков чай и коледни печива, и „С дъх на греяно вино и шоколад", който изкушаваше и с мезета от местни производители, „входът" беше 2 лева.

Дарените хранителни продукти за трапезарията на църквата са брашно, олио, захар, боб, леща, както и шоколади, сладкиши и бисквити. „В момента в трапезарията идват над 50 човека за храна. Ще помогнем и на други семейства, ако останат продукти", каза отец Емануил. Събрани са и 3017 лева за зоопарка в Добрич, с които ще бъдат закупени хранителни продукти и консумативи за животните.