Влак минал през жп прелез в Пловдив при вдигнати бариери (Видео)

Нарушение ли е допуснал кантонерът, или причината е авария, спорят граждани

Товарен влак е преминал през жп прелеза на бул. "Пещерско шосе" и "Копривщица" в Пловдив при вдигнати бариери. Това е станало в тъмната част на последното денонощие, алармира очевидец и споделя видео, на което се вижда как композицията минава по траверсите, а преградите не са спуснати. Наблизо е кантонер със светлоотразителна жилетка, който наблюдава влака.

"Всичко изглеждаше наред. Добре, че шофьорът чу как товарният влак подава звуков сигнал, защото можеше да стане най-лошото", разказва Иван Стоянов. Той опитал да разбере какъв е проблемът, но не получил отговор от служителя на железниците. "След като попитахме защо бариерите не са били пуснати, ни погледнаха най-демонстративно и ни игнорираха", твърди мъжът.

Коментарите под видеото обаче не са единодушни.

"Пак са заспали и не са проследили, че идва влак", ругаят някои кантонера. Според тях ситуацията е недопустима и опасна, други обаче допускат, че може да става въпрос за авария на бариерите. И посочват, че в такава ситуация трябва да се гледа светлинната сигнализация.

"На най-малко 1000 м от двете страни по жп линията има семафори, специално указващи на машиниста положението на бариерите! Ако не са спуснати, той преминава прелеза със скорост до 15 км/ч. и готовност за екстремно спиране при видимо препятствие и подаване на чести звукови сигнали", обяснява Емил Николов. Други запознати също споделят, че в случай на неизправност влаковете се движат бавно, а служители на НКЖИ следят да не преминават автомобили.

В конкретния случай влакът действително се движи бавно. Но предвид факта, че през този прелез минава голям поток от автомобили, е можело да стане тежък инцидент, коментират пловдивчани. За щастие разминало се е без нищо.

От БДЖ засега няма коментар по случая.