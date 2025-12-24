ЗА ПРАЗНИЦИТЕ Пастелната живопис на художника Венелин Захариев по Радичков трогна ценителите

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пастелната живопис на художника Венелин Захариев по Радичков трогна ценителите

Пастелната живопис на художника Венелин Захариев по Радичков трогна ценителите

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА
В Берковица художникът Венелин Захариев показа една изложба иносказателна и с топла атмосфера, начело с портрет на усмихнатият, благ Радичков. „ Картините са автентични, поетични, на една поетична душа" каза при откриването Петя Генова, председател на читалище „Иван Вазов-1872"и цитира думите на Константин Еленков: „Който познава Вен Зах не може да не се запита как може така да твори, че да съхрани у себе си човека в тези нечовешки времена . Никой не е влизал така под кожата на Йордан Радичков"
Думите на съвременният българ­ски белетрист и драма­тург Йордан Радичков се припокриват с багрите на майстора на четката, роден в Северозападния Балкан, каза художникът Валентин Герасимов от Берковица.
И кметът Радослав Найденов подчерта любовта на писателя сърцевед към хората и открои достойнствата на картините на ВенЗах в началото на Радичковите дни и връчването на националната литературна награда на негово име.
Наистина художникът улавя магията в творчеството на самобитния творец с тази уникална изложба. И я пресъздава с багрите и философското внушение на героите-обикновени, с причудливи мисли, но и с мъдри с нежни души, понякога от очите им блика веселие, друг път тъга. Свят- автентичен и съкровен с твoрбите на майстора осветява фоайето на читалището свят, в който нищо не липсва, обкръжението е нашенско, изстрадано, озарено от величието на природата, на родния Балкан в Берковица. Тук са и гротеската и тънката ирония на автора, неговата всеопрощаваща мисия за родния край.
Вълнуващи са платната „Трапеза" по повестта „Всички и никой", с гъдуларя и мечките в „Бибино лице", „На гости" и „Дървояд", „Свирепо време" и др.
Този невероятен автор, чудак винаги успява и да ни натъжи, и да ни развесели едновременно, предизвиква удивление с въображението си.
Характерният негов герой - Верблюдът, е изцяло измислено същество - сякаш е самият сатана, който коварно примамва човека и разрушава доброто в него; който руши световната хармония и създава пълно безредие и зловещ хаос. Верблюдът на Радичков обединява злите сили на природата с мрачните тайнства на живота и е сим­вол на основните екзистенциални и фило­софски идеи на този загадъчно странен тво­рец.
Тук в тази изложба писателят и художникът и местните хора са най- близо като силно емоционално и философско внушение. Редят се селски битови сцени на приношение на домашно животно - дар за Бога, на натоварени в каруца и потръгнали по важни дела селяни, на волове и бели гъски, кълнящи се жени и мъже на кокили и др.
„Животът на селяните от дивния Северозапад е винаги драматичен и абсурден, споделя Венелин Захариев, но това създава своеобразна хармония..."

