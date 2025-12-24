Пясъчна скулптура на Богородица с Младенеца, направена от 10 тона пясък, краси Бургас

Пясъчните скулптори Реми и Пол Хогард отново дариха бургазлии и гостите на града със своето изкуство, като създадоха уникална пясъчна скулптура за празниците. Тя се намира до Градския часовник близо до сградата на Общината, а впечатляващата творба е направена с над 10 тона пясък. Това съобщават от пресцентъра на Общината.

Тази година темата на скулптурата е вдъхновена от християнската традиция и показва сцена с Богородица и Младенеца, носеща посланието на "Коледната топлина".

Благодарим за предоставената възможност от Община Бургас да поднесем нашия коледен подарък на бургазлии и гостите на града. Имаме още много идеи. Обещаваме да направим нашето изкуство още по-вълнуващо и интригуващо, казват Реми и Пол Хогард. Творците канят всички, които искат да се потопят в коледната атмосфера и да се снимат с уникалната скулптура, да посетят локацията пред Градския часовник в центъра на града.

Инициативата е реализирана с подкрепата на Община Бургас, пише БТА.

Британската двойка Реми и Пол Хогард от години живеят и творят в Бургас. Те са създавали огромни пясъчни скулптури, включително фигури на светите братя Кирил и Методий, пророчицата Ванга, делфини, огромен слон и много други. На Богоявление двамата скулптори изработиха и впечатляващ 13-метров кръст от пясък.