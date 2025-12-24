ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пи Диди поиска незабавно да бъде освободен от затв...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/21972726 www.24chasa.bg

Арестуваха македонец у нас, издирван от Хърватия за компютърни престъпления

Тони Маскръчка

1792
Съдебната палата в Кюстендил.

Нашите власти арестуваха македонец, издирван от Хърватия за компютърни престъпления.

Окръжен съд Кюстендил взе мярка за неотклонение „Задържане под стража", по отношение на 50- годишния К. Ч., гражданин на Република Северна Македония и на Република Хърватия, въз основа на получена Европейска заповед за арест. Тя е издадена в Република Хърватия през месец декември 2024 година.

К. Ч. се издирва по разследване на компютърно престъпление и престъпление, свързано с авторските права. Обвинението е за участие в организирана престъпна група, от общо 13 души. Издирваното с ЕЗА лице е задържано на влизане в страната на ГКПП Гюешево.

Европейската заповед за арест отговаря на изискванията на ЗЕЕЗА. Налице е и реална опасност издирваното с ЕЗА лице да се укрие, в случай на невземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража", предвид факта, че няма адрес и трудови връзки на територията на Република България, пише в мотивите на съдия Николай Николов. Определението на Окръжен съд Кюстендил може да се обжалва в 3- дневен срок пред Апелативен съд София.

Съдебната палата в Кюстендил.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)