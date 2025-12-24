ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Васил Терзиев и Никола Цолов се повозиха на коледно влакче

снимка: Официален профил на Васил Терзиев във фейсбук

Автомобилният състезател Никола Цолов подкара едно от коледните влакчета в София пред храм-паметника „Св. Александър Невски".

Моментът беше отбелязан от кмета на София Васил Терзиев, който беше пасажер на влакчето, управлявано от Никола Цолов. Двамата се снимаха на влакчето пред храм-паметника „Св. Александър Невски", украсено с коледни венци и светлини.

Ето целия пост на Васил Терзиев

С Никола Цолов си подарихме празнично настроение и усмивки на коледното влакче пред храм-паметника „Св. Александър Невски". Такива моменти напомнят колко е хубаво да намираме време за споделени преживявания в града.
Коледните влакчета обикалят центъра на София от 16 декември до 4 януари, всеки ден от 10:00 до 20:00 ч., на всеки 30 минути. Началната и крайната спирка е пл. „Александър Невски", с междинна спирка при НДК – на ъгъла на бул. „Патриарх Евтимий" и бул. „Витоша". Билетът е 5 лв., а за деца до 10 години и хора в неравностойно положение пътуването е безплатно с придружител.

