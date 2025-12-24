ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Издирват петима милионери, които не са си взели пе...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21973399 www.24chasa.bg

Зоните за паркиране в София безплатни по празниците

1308
"Зелена зона" в София СНИМКА: Йордан Симеонов

Зоните за почасово платено паркиране в София няма да работят в празничните дни, съобщиха от Столичния градски транспорт на официалната си фейсбук страница.

Безплатно ще може да се паркира от днес до 28 декември включително, на 31 декември, както и от 1 януари до 4 януари 2026 г. включително.

БТА припомня, че от 1 декември 2025 г. до 28 февруари 2026 г. в София е в сила нискоемисионната зона за автомобили. През този сезон забраната обхваща освен "малкия ринг" и по-широк териториален обхват - т.нар. "голям ринг".

"Зелена зона" в София СНИМКА: Йордан Симеонов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)