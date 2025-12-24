Зоните за паркиране в София безплатни по празниците

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Зоните за почасово платено паркиране в София няма да работят в празничните дни, съобщиха от Столичния градски транспорт на официалната си фейсбук страница.

Безплатно ще може да се паркира от днес до 28 декември включително, на 31 декември, както и от 1 януари до 4 януари 2026 г. включително.

БТА припомня, че от 1 декември 2025 г. до 28 февруари 2026 г. в София е в сила нискоемисионната зона за автомобили. През този сезон забраната обхваща освен "малкия ринг" и по-широк териториален обхват - т.нар. "голям ринг".