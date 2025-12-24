ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

21-годишният с кокаин за над 30 000 лв. в Пловдив договори присъда - ще празнува вкъщи

Част от иззетите наркотици. Снимка: МВР - Пловдив

Сключил споразумение за условно наказание 2 дни преди Бъдни вечер

Младият дилър, заловен в Пловдив с кокаин за 30 409,23 лв. в колата му в началото на декември, излиза на свобода. След като прекара няколко седмици зад решетките, 21-годишният мъж е признал вина и е сключил споразумение с прокуратурата. То е окончателно одобрено от Окръжния съд и договорената присъда от 18 месеца условно с 4-годишен изпитателен срок е влязла в сила 2 дни преди Бъдни вечер. Освен нея, наказанието му включва 3000 лв. глоба. 

Солидното количество наркотик е иззето, заедно с машина за вакуумиране на пакети, които младежът е използвал за стоката. Телефонът и колата му ще бъдат върнати. Дилърът трябва да плати разноските по делото в размер на 454,62 лв. 

Както "24 часа" вече писа, 21-годишният мъж беше арестуван при специализирана полицейска операция на 4 декември. Служителите на реда получили данни, че той се занимава с разпространение на наркотици на територията на града. След това той бил засечен с лекия си автомобил, в който превозвал пакет с около 109 грама бял прах. Оказало се, че става въпрос за кокаин. На следващия ден съдът му наложил най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. 

Част от иззетите наркотици. Снимка: МВР - Пловдив

