Снегът дойде за Коледа - най-тежко е в Северозапада

Снегът дойде за Коледа, като най-тежки са условията в Северозапада. След обявения днес от Националния институт по метеорология и хидрология жълт предупредителен код за обилни валежи в седем области, на места в страната натрупа значителна снежна покривка. Най-засегнати засега са Видинско и Белоградчишко.

Снежната покривка в по-високите части ще достигне 15–25 см, а заради интензивния снеговалеж се очаква и усложняване на пътната обстановка. Ще има условия за виелици и в по-ниските райони, най-вече в Дунавската равнина.

Пътната обстановка тепърва започва да се усложнява На разклона между Раковица и Киреево във Видинско има снегорин, който разчиства района, показват кадри на метеорологичния сайт Meteo Balkans. Оттам апелират шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, като спазват необходимата дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания.

Силен вятър и обилни снеговалежи има в Централния Предбалкан, Стара планина, Рила и Пирин. Възможно е отдалечени селища в района на Стара планина, Рила и Пирин, както и в Централния и Северозападния Предбалкан да останат без ток в дните около Коледа.

През нощта на 24-ти срещу 25-и дъждът в северозападната част от страната, Предбалкана и по високите полета на Западна България ще преминава в сняг.

По планинските проходи на Стара планина ще има навявания и виелици. Утре сняг ще вали и в централните части на Северна България и Лудогорието. Навявания и образуване на снежна покривка ще има и по високопланинските пътища на Южна България.

В централните северни и североизточни части от страната ще има условия и за поледици. На много места, главно в западната половина от страната, се очакват значителни по количество валежи.