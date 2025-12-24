Възрастни в Дома за стари хора в Добрич репетират коледна песен

Коледният обяд в Дома за стари хора в Добрич включва руска и млечна салата, туршия, бахур. По-нататък менюто звучи още по-апетитно – зелева сарма, основното ястие е печено дуо от свински врат и агнешко руло, пълнено с горски гъбки , сервирано с картофено пюре, чийзкейк с тиква и канела. „За поредна година фондация "Предай нататък" осигурява коледен обяд и новогодишна вечеря", каза директорът на дома Антоанета Пантелеева „Обитателите се чувстват много добре във времения си дом – хотел в парка в града. Малко по-тясно е, но очакваме ремонтът на нашата сграда. Продължават да се приемат молби за настаняване в дома, ремонтът не пречи на това", добави Пантелеева

Някои от домуващите се прибират при близките си по празниците, за другите остава празникът в дома, който винаги е съпроводен с много настроение. Около 6 двойки са се събрали за съвместно съжителство в дома в Добрич през последните 20 години. „Случва се двама възрастни да се хареесат и да сключат брак", казва директорът.115 са домуващите, преобладават жените. Има обитатели, които са в дома от около 20-ина години.

„Изпращаме годината с усмивки, хубави емоции и споделени моменти. Благодарим на всички наши гости, които прекрачиха прага на нашия дом, с повод и без повод, дариха радост и усмивки на всички нас! Нека изпратим старата година с благодарност за уроците й и посрещнем новата с вяра, здраве и вдъхновение. Нека тя донесе повече спокойствие, усмивки и сбъднати мечти", написаха във фейсбук страницата си домуващите. "Най-обичам тези дни от зимата в края на годината, малко преди Коледа.." – тази песен репетира хор "Лира", който е съставен от домуващи.

Свалено е скелето от сградата на Дома за стари хора в Добрич преди коледните празници, съобщи ръководителят на проекта за ремонта Миглена Кирова. „Към момента са завършени дейности по външната част на сграда, подменена е дограмата, работи се по отоплителната, електрическата и ВиК инсталации, ремонтират се санитарните помещения и стаите", добави тя. Домът се стари хора в Добрич се ремонтира със средства по Механизма за възстановяване и устойчивост и е на стойност 4 951 889 лв. Планира се извършване на строително-монтажни дейности в цялата сграда, мерки за енергийна ефективност, подмяна на дограма, подмяна на ВиК инсталация, инсталация за отопление, противопожарна инсталация, видеонаблюдение на общите площи, инсталиране на нова сигнална инсталация, ремонт на санитарни възли, подобряване на достъпа на лицата с увреждания, внедряване на мерки за спестяване на енергийни, водни и други ресурси, и придобиване на цялостен обновен облик на сградата. Ремонтът трябва да приключи до юни догодина.

Заместник-кметът на Добрич Павел Павлов заяви, че общината разполага с почти пълния пакет от социални услуги, финансирани от държавата чрез субсидии. Той допълни, че по втората концепция за интегрирани териториални инвестиции предстои изграждането на още две социални услуги, насочени към възрастни хора и пълнолетни лица с необходимост от денонощна медицинска грижа. „Това са услуги, които липсват на територията на областта и са изключително необходими", добави той.