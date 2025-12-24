Софийските автомобилни табели със СВ свършват, вече издават с ОА

Автомобилите с табели от серията CB започват да свършват. От КАТ започнаха да излизат коли с регистрации с втори букви ХТ, които са последните възможни от азбуката, но от Пътна полиция включиха и гласните.

Използват се само тези 12 букви, които съвпадат на кирилица и латиница - А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х.

От тях първоначално гласните се слагаха само като втори в двойката. Но след това беше пусната А, миналата година и Е, а наскоро и О.

В момента в столичната "Пътна полиция" се издават табели с втори букви ОА, показва проверка на Dir.bg.

Издаването на табели с О като първа от вторите две букви е започнало от 7 ноември, съобщиха в справка, поискана по реда на Закона за достъп до обществена информация.

"Въведени са нови буквени комбинации с допустими символи за сериите на автомобилните табели с регистрационен номер, а именно: ОА, ОВ, ОЕ, ОК, ОМ, ОН, ОР, ОС, ОТ, ОУ и ОХ. От всяка серия се издават 9 999 комплекта табели регистрационен номер", казват от МВР.

Това прави 109 989 табели, което е резерв за няколко месеца.

Сериите с О като първа от вторите букви ще стигнат за няколко месеца.

Няма усреднени данни по колко автомобила се регистрират на ден в КАТ Дървеница. През 2020 г. Борис Бонев обяви, че са 500, според други данни са 600. Регистрация се извършва само в работни дни, така че буквата О ще стигне за около 8-9 месеца.

От КАТ още не са решили какво ще правят, когато се изчерпат номерата, започващи със СВ.

"Извършена е обстойна проверка на неизползваните до момента серии за автомобилни табели с регистрационен номер. Обсъдени са възможните буквени кодове за регистрация в СДВР, където се изчерпват напълно допустимите символи за сериите, като все още не е приет нов буквен код за регистрация в СДВР", обясняват от столичната полиция.

Предишната серия СА свърши през ноември 2014 г., като се изчерпа за 9 години.

Табелите, започващи със СВ, бяха пуснати през същата година.

Видът на регистрационните номера се е променял многократно през годините.

До 1969 г. регистрационните табели са съставени от регионален буквен код (напр. "Сф" за София) и пореден номер.

След 1969 г. се издават черни табели с бели букви за частните автомобили, бели табели с черни букви за държавните автомобили във формат А(а)-Б-9999, където А е регионалният код, Б - серията и 9999 - номерът. В началото на 1980-те е въведен втори регионален код за София - "А", поради изчерпване на възможните серии и номера в областта "С". В този период се издават табели със серии "ААВ/АВС" за частни автомобили.

Автомобилите, собственост на инвалиди, подлежат на отделна регистрация с буквен код "И" в регистрационния номер (напр. С-И-1234).

От януари 1986 г. се издават нови регистрационни табели. Въвежда се нов шрифт и нови цветове: черни букви на жълт фон за частни автомобили, черни букви на бял фон за държавни автомобили. Новата система има формат А(А)-9999-Б(Б), където А е регионален код, съставен от една или две букви, а Б - серия, също съставена от една или две букви. За частните товарни автомобили и автобуси се издават номера със серия "Ч". Сериите, издавани за ремаркета, започват с буквата "Е" (напр. С-1234-ЕН). Въвежда се и "тесен" вариант на регистрационната табела, близък до квадрат.

От 1992 г. за буквен код и серия се използват само букви от кирилицата, които са графично близки до букви от латинската азбука - А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х, независимо че се произнасят по различен начин. Системата е в съответствие с Виенската конвенция за движение по пътищата от 1968 г., според която регистрационните номера трябва да бъдат изписани с главни латински букви и арабски цифри, и едновременно с Българската конституция, според която официален език в страната е българският. Подобна система днес се използва още в Гърция, Русия, Украйна, Беларус, Босна и Херцеговина.

Отпада разделението между частни и държавни автомобили и всички издавани табели са бели с черни букви. Отменена е отделната регистрация за автомобили на инвалиди, като различни остават регистрационните табели на военни, дипломатически автомобили и такива, притежавани от чужденци.

След 1999 г. е въведен нов стандарт при регистрационните номера: променен е шрифтът и е добавена общоевропейската синя лента с графично изображение на българския идентифициращ код "BG" и националното знаме на България. Изображението на знамето и кодът се разполагат в лявата част на регистрационната табела, върху вертикална синя светлоотразителна лента. При "тесния" вариант на регистрационната табела синята лента е разположена в горния ляв ъгъл.

Собствениците имат право да ползват срещу заплащане регистрационен номер с оригинално съдържание. Регионалният код остава задължителен, като след него може да се изпише комбинации от букви и цифри, съставена само от знаците А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 0.

Съвременният вид на табелите е от 2008-а - година след като България влезе в ЕС. Оттогава в синята лента на регистрационния номер българското знаме е заменено с европейското съгласно общоевропейски регламент от 1998 г.