Патриарх Даниил оглави празничното богослужение за Бъдни вечер

Софийският митрополит и български патриарх Даниил възглави празничното вечерно богослужение - бдение, за Бъдни вечер, което започна в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски".

Празничната литургия е в съслужение с епископи, дякони, архимандрити и свещенослужители от Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП).

В центъра на храма е поставена празничната икона, украсена с цветя, на която са изобразени светата дева Мария, праведният Йосиф и младенецът Иисус Христос.

На влизане в катедралата патриарх Даниил благослови вярващите и се поклони пред празничната икона.

На този ден християните се подготвят духовно: чрез пост, изповед и молитва да приемат светото Причастие и така достойно да посрещнат Христовото Рождество.

От православна църковна гледна точка няма никакво значение или друго изискване, освен ястията на трапезата да са постни, тъй като е последният ден от Рождественския пост.

Традиционно на вечерята на Бъдни вечер се казва молитва и домът се прекадява с тамян, поясняват от Българската патриаршия, пише БТА.

Бъдни вечер е един от най-светлите християнски празници, който се чества семейно от всички християни. Семейството се събира в очакване на раждането на Божия син - Иисус Христос. Празникът Бъдни вечер е посветен на дома, на огнището, но и на починалите предци - родственици, които също се смятат за част от семейството.

Според повествованията на евангелистите Матей и Лука, Христос се е родил през нощта - да си спомним за звездата, която водела мъдреците от изток, и за пастирите, които пазели нощна стража при стадото си, когато ангелите им известили за раждането на Спасителя: "Днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ".