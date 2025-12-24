ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полският президент се срещна с военнослужещи на гр...

22 са хванати да шофират пияни, 9 - под въздействието

Пътна полиция проверява шофьор с дрегер

Общо 22 водачи са установени да шофират след употреба на алкохол в рамките на изминалия ден. Това съобщи на сайта си Министерството на вътрешните работи (МВР) относно специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Девет от шофьорите са се качили зад волана с след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 13 - с над 1,2 на 1000, трима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират девет, а други трима са отказали тестване.

Проверени са 14 331 моторни превозни средства в рамките на Извършен е контрол на 16 924 водачи и пътници. Съставени са 4060 фиша и 508 акта за установени административни нарушения.

Общо 18 души са ранени при катастрофи през изминалото денонощие в страната, съобщиха по-рано днес от МВР. За изминалите 24 часа са станали 12 катастрофи, няма загинали.

