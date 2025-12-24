Екипажът на кораба "Св. Св. Кирил и Методий" посреща Бъдни вечер в пролива Дрейк

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Моряците и учените, които са на борда на военния научноизследователски кораб "Св. Св. Кирил и Методий" на път към Антарктида за поредната си мисия, ще посрещнат Бъдни вечер в пролива Дрейк.

За Коледа се очаква те вече да бъдат на южния бряг на остров Ливингстън, където е и българската полярна база "Св. Климент Охридски".

66 души екипаж и учени, макар далеч от дома, ще посрещнат Бъдни вечер така, както повеляват православните християнски традиции.

"Ще опитаме да спазим изцяло канона. И сме подготвили традиционната трапеза с постни ястия. Разбира се, имаме една страхотно приготвена питка, обреден хляб, от нашите добри готвачи", казва пред БНТ командира на кораба капитан II ранг Радко Муевск.и

Преди да стигнат пролива Дрейк, членовете на експедицията са преминали през сериозно изпитание.

"При прехода ни в океана от Картахена до Мар дел Плата за около ден срещнахме една доста сериозна буря, която също преодоляхме, като тя, може би, беше най-голямото предизвикателство към момента за прехода", разказва той.

За морското приключение разказа и корабният лекар Денис Исмаилов: "Дори членовете на екипажа казаха, че за 4 години това е била най-голямата буря и сме се измъкнали без проблеми",.

На Рождество Христово се очаква корабът да е пуснал котва до остров Ливингстън. А в полярната ни база са организирали „Secret Santa" между приятели и колеги, при която всеки избира някого, на когото да направи подарък.

И на Бъдни вечер, и на Коледа, участниците в експедицията ще бъдат възможно най-близо до семействата си. "Ние сме добре осигурени от гледна точка на комуникация, която позволява и видеовръзка, така че да сме част от атмосферата в нашите домове", казва Муевски.

Полярният кораб ще се върне във Варна около средата на април догодина.