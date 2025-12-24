ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сняг и гъста мъгла блокираха движението през прохода "Шипка"

На прохода "Шипка" вали сняг и има мъгла. Снимка: Архив

Ситен снеговалеж и гъста мъгла усложняват трафика през прохода „Шипка". В най-високата част на прохода, където температурата е минус 1 градуса

При евентуално засилване на валежите е осигурена необходимата техника за незабавна реакция и опесъчаване.

От Агенция „Пътна инфраструктура" апелират към всички шофьори, които планират пътуване за предстоящите коледни и новогодишни празници, да тръгват на път единствено с автомобили, подготвени за зимни условия.

От Агенция „Пътна инфраструктура" апелират към всички шофьори, които планират пътуване за предстоящите коледни и новогодишни празници, да тръгват на път единствено с автомобили, подготвени за зимни условия.

