Читалище в Бургас събра самотни хора на Бъдни вечер

Читалище в Бургас събра самотни хора, които нямат с кого да прекарат Бъдни вечер. В навечерието на Коледа се проведе специална инициатива и вратите на Народно читалище „Асен Златаров – 1940" бяха отворени за всички, които имаха нужда от компания, разговор и човешка близост.

За някои празникът вместо радост носи тишина и тежест, които трудно се споделят.

"Нямаме дом, много ни е трудно. Аз съм и болничка. Няма как да си позволяваме постоянно да си купуваме и не очаквахме такава радост за нас.", казва една от дамите пред БНТ.

"Искаме да усетят топлината, че има хора около тях, че не са самички. Ще си поговорим с тях на различни теми. И затова сме се организирали да дойдем.", заявява Ивайло Иванов, социален работник и доброволец.

Освен внимание и човешка топлина, хората споделиха заедно и празничната трапеза.