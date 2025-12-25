Делян Пеевски: Честито Рождество!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Честито Рождество Христово! В дните на най-светлия християнски празник ви пожелавам здраве, благодат и вяра, това се казва в позиция на лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, разпространена от пресцентъра на партията.

Ето и цялата позиция:

Нека добронамерено и без омраза да правим своите избори, така че да водим България по европейския й път на стабилност и просперитет, да посрещнем новите предизвикателства със сила и смелост и да не допускаме безвремието да завладее страната ни.

Нека всяко българско семейство да бъде здраво и сплотено за мирно и щастливо бъдеще на децата на България!

Пожелавам ви мир, сигурност и успех.

Да имате топлина в домовете, радост в сърцата и увереност, че най-хубавото тепърва предстои.