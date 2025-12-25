Румен Радев: Нека празника да донесе здраве, топлина и надежда за по-добро бъдеще

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

резидентът Румен Радев честити Коледа на българите с пост във Фейсбук.

"Честито Рождество Христово, скъпи сънародници!

Нека големият християнски празник донесе здраве, топлина и надежда за по-добро бъдеще във всяко българско семейство и във всеки български дом.

Пазейки традициите, заветите и непреходните ценности на предците ни, пренасяме през вековете духовното единство на българския народ. С вяра в доброто и взаимна подкрепа можем да преодолеем всяко изпитание на времето и да бъдем по-силни като общество.

Светли и благословени празници!"