Един човек е загинал в общо 62 пожара за последните 24 часа

1144
Общо 62 пожара са потушени с в страната за изминалото денонощие, противопожарните служби са реагирали на 110 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Един човек е загинал при пожарите и един е пострадал, уточнява БТА. 

Мъж на 79 години е загинал при пожар в плевня в квартал "Струмско" в Благоевград.  Пожарът е загасен с два пожарни автомобила от Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението". 

Жена на 73 години е пострадала при взрив с последвал пожар в къща, в село Обител, община Омуртаг, област Търговище.

С преки материални щети през изминалото денонощие са възникнали 24 пожара, от които 12 в жилищни сградии шест в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 38 пожара, от които 25 в отпадъци и 10 в готварски уреди и комини. 

Извършени са 44 спасителни дейности и помощни операции, от които девет при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са четири лъжливи повиквания. 

