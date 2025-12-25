Желязков: Нека Коледа даде сила и сплотеност на всички българи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Премиерът в оставка Росен Желязков честити на българите настъпването на Рождество Христово с пост във Фейсбук.

"Честито Рождество Христово! Пожелавам Ви здраве, щастие и просперитет! Празникът ни събира с най-скъпите хора и отваря сърцата ни за доброта и взаимна подкрепа. В тези дни затвърждаваме вярата си във вечните ценности – милосърдието, съпричастието и уважението. Нека Коледа даде сила и сплотеност на всички българи!", написа той.