Желязков: Нека Коледа даде сила и сплотеност на всички българи

872
Премиерът в оставка Росен Желязков Снимка: Юлиан Савчев

Премиерът в оставка Росен Желязков честити на българите настъпването на Рождество Христово с пост във Фейсбук.

"Честито Рождество Христово! Пожелавам Ви здраве, щастие и просперитет! Празникът ни събира с най-скъпите хора и отваря сърцата ни за доброта и взаимна подкрепа. В тези дни затвърждаваме вярата си във вечните ценности – милосърдието, съпричастието и уважението. Нека Коледа даде сила и сплотеност на всички българи!", написа той.

Премиерът в оставка Росен Желязков

Премиерът Росен Желязков:

Публикувахте от Министерски съвет на Република България в Сряда, 24 декември 2025 г.

