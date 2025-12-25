Държавата оборудва с техника за 300 000 педиатрия в Бургас

Държавната УМБАЛ Бургас е получила от Министерството на здравеопазването нова високотехнологична медицинска апаратура за детските отделения, закупена със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Доставката включва съвременна медицинска техника за интензивно лечение, диагностика и транспорт на педиатрични пациенти, в това число оборудване за неинвазивна респираторна поддръжка, мониториране на жизнени показатели, ехографска диагностика, инфузионна терапия и дефибрилация, както и системи за безопасно затопляне и обработка на кръвни продукти и инфузионни разтвори, обясинха от УМБАЛ. Общата й стойност е над 300 000 лв.

"Тази апаратура е изключително важна и ще ни помага да поддържаме на високо ниво педиатричната грижа. Благодарение на подкрепата на Министерството на здравеопазването и средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост, УМБАЛ Бургас продължава целенасочено да инвестира в модерни технологии и по-добри условия за пациентите и медицинските екипи", коментира изп. директор на здравното заведение проф. д-р Владимир Гончев.

През двете детски отделения на болницата, където ще се използва апаратурата, годишно преминават близо 4000 пациенти на възраст от 0 до 18 години.