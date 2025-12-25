Обработват срещу заледяване пътищата в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване в районите „Панчарево", селата Железница и Плана. Опесъчени са и пътищата в природен парк „Витоша" – "Драгалевци - Алеко" и "Бояна" – Златни мостове".

При необходимост пътищата в парк„Витоша" ще се затварят за движение с цел опесъчаване, след което движението ще се възстановява, съобщават от столична община.

Обстановката в града е нормална, а движението се извършва при зимни условия.

Продължават обработките със смеси против заледяване на пътища, по които се движи масовият градски транспорт в районите „ Банкя", „Овча Купел", „Витоша" и „Панчарево", както и общинските пътища в. Панчарево.

Започват обработки на опасни и стръмни участъци в столицата. Напомняме на водачите на пътни - транспортни средства да шофират със съобразена скорост и да излизат на пътя с автомобили със зимни гуми.