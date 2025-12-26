Вижте най-четените ни материали от рубрика "Животът" през 2025 г.

|№
|Заглавие
|Автор
|Брой четения
|1
|Почина Силвия Стоянова, която стана символ с битката си за концерти без бариери
|Виолина Христова, Рим
|1186400
|2
|Винаги с шапка и черни очила, Тодор Славков обяснявал в село Асен, че е там да си почине
|Ваньо Стоилов
|951468
|3
|Коледни бонуси за всички пенсионери и по-високи обезщетения, предлагат депутати
|Цветелина Стефанова
|906948
|4
|Незаслужени 165 лв. към пенсиите на 800 хил. пенсионери
|Цветелина Стефанова
|737640
|5
|След инсулта на Боби Михайлов лекарите действат, за да се ограничат по-късни последици
|24 часа
|718740
|6
|Румен Радев изразява съболезнования към семейството и близките на Енчо Пиронков
|24 часа
|700196
|7
|Мария Филипова: Забранявам със заповед увеличаването на таксите от мобилните оператори
|24 часа
|682184
|8
|Ново от 1 май: Подслонът на украинците у нас ще продължава само 60 дни
|24 часа
|680904
|9
|Жени Живкова отмени сватбата на голямата си дъщеря Людмила
|Лили Първанова
|628572
|10
|Любослав Пенев е приет по спешност в онкологична клиника в Германия
|24 часа
|623388
|11
|Синът на Людмила Живкова Тодор Славков си отиде в деня, в който майка му почина преди 44 г.
|24 часа
|616108
|12
|Платихме 6 млрд. лв. за незаслужени пенсии на хора с ниски осигуровки
|Цветелина Стефанова
|610404
|13
|Почина тв журналистката Маргарита Михнева
|24 часа
|609100
|14
|Забраняват на земеделци да садят картофи и да гледат животни заради промени в "Натура 2000"
|24 часа
|590860
|15
|Загиналият в София на 48 г., карал с 218 км/ч., а мустангът му бил с гуми като за Формула 1
|Димитър Мартинов
|553804
|16
|Семейство ще получи 200 000 лева обезщетение от антикорупционната комисия заради запори за ракия
|24 часа
|531628
|17
|Екзекуторите бързали: двама учители сред разстреляните до Омуртаг по присъда на Народния съд преди 80 години
|Ваньо Стоилов
|528300
|18
|Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение от 1,2 млн. лева на деца в неравностойно положение
|24 часа
|513756
|19
|Разплакан, американецът Елиът се срещна за първи път с българската си майка след 32 г.
|Алексения Димитрова
|509696
|20
|Украинци внесоха във Варна суперкола за $ 4 млн., но с евтини джанти заради пътищата ни
|24 часа
|509680
|21
|Държавата плаща до 5000 евро за завръщането на българи от чужбина
|Цветелина Стефанова
|500568
|22
|2 август 1988 г., летище “София”: Тодор Живков гледа от въздуха гибелта на “Як-40”
|Пенчо Ковачев
|488908
|23
|Намериха мъртви изчезнали момче и момиче от Благоевград (Обновена)
|Тони Маскръчка
|486528
|24
|Хладилник уби 23-годишна майка на две деца в Бургас
|Тони Щилиянова
|481860
|25
|Илияна Йотова: Няма друга държава в Европа с национален химн на своите букви
|24 часа
|476872
|26
|Още една студентка плати глоба от 75 евро за куфар, който е по-малък от позволеното
|24 часа
|473992
|27
|Импресарио дава на съд "Като две капки вода"
|24 часа
|470972
|28
|Румънците карат безобразно у нас и се наговарят как да не плащат глоби, а в Гърция са примерни като на изпит
|Тони Маскръчка
|450116
|29
|Луксът, който не можеш да купиш
|24 часа
|449996
|30
|Стефан Джолев: Ясно е накъде е тръгнал изчезналият Николай от Конаре
|24 часа
|442440
|31
|Почина журналистът от БНТ и водещ на "Отзвук" Красимир Ганев
|24 часа
|436356
|32
|Съдът отвори вратата за нов разкол, регистрира втора православна църква
|24 часа
|425540
|33
|Персонален НОИ от "24 часа": Пенсиите на работещите пенсионери може да се преизчислят с допълнителния стаж и доход
|24 часа
|422008
|34
|Военният, докарал първия Ф-16 у нас: Пред българските пилоти стои доста време на интензивни тренировки
|24 часа
|409540
|35
|Годеницата на загиналия кап. Дункин: Дъщеря ни прилича изключително много на него
|Тони Маскръчка
|404700
|36
|Променят отпуските на работниците
|24 часа
|394284
|37
|Майка и син посрещнаха новата година във влака София - Варна
|24 часа
|390792
|38
|Стефан от Дания намери след 25 години майка си в България
|Алексения Димитрова
|386976
|39
|Почина финансистът Емил Хърсев
|24 часа
|386292
|40
|Пенсията поскъпва от днес, вече е между 2559 и 9812 лв. за година стаж (Графика)
|Цветелина Стефанова
|385212
|41
|Бащата на Сияна: Получих информация от служители на АПИ, че са били заплашвани да не ходят на пътни протести
|24 часа
|381988
|42
|Кацане в София: След полунощ пилот в самолета има, но рейсът е един, а куфарите от 3 полета - накуп
|24 часа
|376060
|43
|Булката от сватбата с натровените гости: Използвахме кетъринг меню. Младоженецът пръв повръщал
|24 часа
|374584
|44
|На 87 г. Георги от Куклен, глобен за липса на застраховка, се отказа да кара: Без вина ме изкарват виновен
|Ваня Драганова
|373788
|45
|Без минимална пенсия - всеки да получава това, което заслужава, предлага АИКБ
|Цветелина Стефанова
|371476
|46
|Морето край Царево гъмжи от столевки, събират ги с шепи
|24 часа
|368480
|47
|Починалият пред дискотека в Хаджидимово бил запален ловец в отлично здраве
|Тони Маскръчка
|360340
|48
|Откриха мъртъв изчезналия Алекс Васов от Берковица
|Камелия Александрова
|357076
|49
|Френската схема за 2000 лв. на месец от НОИ срещу 2-3 дни работа навън приключи, 200 съдят държавата (Графика)
|Тони Маскръчка
|356516
|50
|На рождения си ден почина младият писател Иво Христов
|24 часа
|356144
|51
|Тодор Славков не се чувствал добре психически от година, от месеци не вдигал телефона на приятели (Обзор)
|24 часа
|355404
|52
|Синът на Вълко Червенков пада от 4-ия етаж
|Сима Владимирова
|355136
|53
|Академик: Мизерствам, а съм дал 370 000 лв. на държавата
|Сима Владимирова
|345464
|54
|Олимпийският шампион Боян Радев е в тежко състояние в интензивното отделение на ВМА
|24 часа
|341236
|55
|Борецът Красимир Кочев почина след дълго боледуване
|24 часа
|340896
|56
|Предлагат задължителна шофьорска книжка за каращите електрически тротинетки
|24 часа
|339324
|57
|Шеф на фирма за пътна помощ: Не вярвайте на полицаите, вземат комисионни
|24 часа
|334192
|58
|Пилот на един от гасящите "Кугър"-и: Хеликоптерът е последната надежда на хората
|24 часа
|331340
|59
|Почина Митьо Пищова
|24 часа
|327988
|60
|Весела Бабинова и Владо Зомбори имали 5% шанс за дете, но забременяла след екскурзия
|24 часа
|327636
|61
|Персонален НОИ от "24 часа": Всеки с отпусната инвалидна пенсия може да подаде заявление за такава със стаж и възраст
|24 часа
|326096
|62
|13-годишно дете намери изгубена чанта с пари на пенсионери, които са го спасили преди години
|24 часа
|312788
|63
|Карбовски пита за еврото, 86% му отговарят, че го искат
|24 часа
|309224
|64
|Бизнесмен от Елена е загиналият на пътя между селата Миндя и Мерданя
|Дима Максимова
|306768
|65
|В Канада почина българският художник Валери Михалков
|24 часа
|306608
|66
|27 юли 1955 г.: два наши изтребителя МиГ-15 свалят израелски пътнически самолет. Загиват 58 души
|Пенчо Ковачев
|303060
|67
|Съдов хирург, напуснал България: Не може млад специалист да получава 1000 лв., или дори по-малко
|24 часа
|301976
|68
|Глобяват за превишаване на средна скорост, но на магистрала максималната остава 140 км (Обзор)
|24 часа
|300576
|69
|Частен "Икарус" ще вози безплатно и по съседски жителите на столичен район в транспортната блокада
|24 часа
|300096
|70
|Нови правила за влизане в ЕС: Вместо печат в паспорта, снемане на биометрични данни
|24 часа
|298812
|71
|Животът на Емил Хърсев - банкови фалити и спекулации за Ружа, но винаги финансов авторитет
|24 часа
|294824
|72
|Кметицата на Копривщица: Птиците не са умрели от фойерверките на Нова година, снимките са от по-рано (Снимки)
|24 часа
|292060
|73
|Черният леопард е засечен от фотокапани на 20 км от Шумен
|24 часа
|289648
|74
|Кучета са заразени с инфекциозната болест гана в столична ветеринарна клиника
|24 часа
|288300
|75
|Персонален НОИ от "24 часа": Дори при стаж над 40 г. може да получавате минимална пенсия
|24 часа
|287348
|76
|Жена родила шест деца и бягала от родилния дом във Варна след всяко раждане
|Надежда Алексиева
|287036
|77
|Загиналата жена с моторна шейна е съпруга на общински съветник в Банско
|Тони Маскръчка
|284224
|78
|Починал е съпругът на Райна Кабаиванска
|24 часа
|283868
|79
|Няма да носим при нотариуса бележка за данъчна оценка, но сделка за кола без него не може
|Георги Луканов
|279316
|80
|Васил Велев: Пенсиите трябва да се замразят, ако не - да се извади COVID добавката от 60 лв.
|Цветелина Стефанова
|278788
|81
|Водата гъмжи от риба – изчезва попчето, но идват нови видове
|Надежда Алексиева
|278772
|82
|Румен Радев изказа съболезнования към семейството на проф. Николай Червенков
|24 часа
|278136
|83
|Нов световен рекорд в Гинес постави българка
|24 часа
|273828
|84
|Наша световна шампионка чува името си сред жертвите на самолета, взривен от картелите в Колумбия
|Пенчо Ковачев
|269580
|85
|На първо четене: прекратяваме договора си с мобилен оператор, ако той повиши цената
|24 часа
|268084
|86
|500 лева глоба за родител, който даде на непълнолетен да кара тротинетка
|Христо Николов
|267516
|87
|Двойно ще се увеличи глобата за използване на телефон по време на шофиране
|24 часа
|267484
|88
|Експерт: Голяма е вероятността 500-те хиляди, които не учат и не работят, да са в сивия сектор
|24 часа
|267044
|89
|Ученикът от Банско опериран в продължение на 9 часа след падането му от балкона в Китен
|Димчо Райков
|266460
|90
|50-годишният български доброволец Владислав Младенов загина на фронта в Украйна
|24 часа
|266364
|91
|Нургюл Салимова: Гордея се с турските си корени и съм благодарна за пътя си като български спортист
|24 часа
|256952
|92
|Унищожават 3 тона храна, затварят 7 магазина заради нарушения около Великден
|24 часа
|256652
|93
|Собственикът на потъналия сейф край Царево: Имаше не повече от 21 000 лв.
|24 часа
|254280
|94
|Инструктор по парасейлинг: Със сигурност е нямало проблем с въжетата, те държат и майката
|24 часа
|253600
|95
|Почина хореографът на ансамбъл "Българе" Филип Стефанов-Фифи
|24 часа
|252900
|96
|Туристи намериха труп в Стара планина
|24 часа
|252856
|97
|Персонален НОИ от "24 часа": Пенсия за инвалидност не се отпуска на хора с лична пенсия за стаж и възраст
|24 часа
|251116
|98
|Борислав Гуцанов: Без COVID добавка от 60 лв. за новите пенсионери, по-високи максимални осигуровки
|Цветелина Стефанова
|251036
|99
|Синът на Криско и Цвети е със синдром на Даун, лекари ги посъветвали да го оставят за осиновяване
|24 часа
|251032
|100
|Николай Василев: Цялата страна ще плаща увеличението на заплатата на една група хора
|24 часа
|247060