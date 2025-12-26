ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте най-четените ни материали от рубрика "Животът" през 2025 г.

Заглавие Автор Брой четения
1 Почина Силвия Стоянова, която стана символ с битката си за концерти без бариери Виолина Христова, Рим 1186400
2 Винаги с шапка и черни очила, Тодор Славков обяснявал в село Асен, че е там да си почине Ваньо Стоилов 951468
3 Коледни бонуси за всички пенсионери и по-високи обезщетения, предлагат депутати Цветелина Стефанова 906948
4 Незаслужени 165 лв. към пенсиите на 800 хил. пенсионери Цветелина Стефанова 737640
5 След инсулта на Боби Михайлов лекарите действат, за да се ограничат по-късни последици 24 часа 718740
6 Румен Радев изразява съболезнования към семейството и близките на Енчо Пиронков 24 часа 700196
7 Мария Филипова: Забранявам със заповед увеличаването на таксите от мобилните оператори 24 часа 682184
8 Ново от 1 май: Подслонът на украинците у нас ще продължава само 60 дни 24 часа 680904
9 Жени Живкова отмени сватбата на голямата си дъщеря Людмила Лили Първанова 628572
10 Любослав Пенев е приет по спешност в онкологична клиника в Германия 24 часа 623388
11 Синът на Людмила Живкова Тодор Славков си отиде в деня, в който майка му почина преди 44 г. 24 часа 616108
12 Платихме 6 млрд. лв. за незаслужени пенсии на хора с ниски осигуровки Цветелина Стефанова 610404
13 Почина тв журналистката Маргарита Михнева 24 часа 609100
14 Забраняват на земеделци да садят картофи и да гледат животни заради промени в "Натура 2000" 24 часа 590860
15 Загиналият в София на 48 г., карал с 218 км/ч., а мустангът му бил с гуми като за Формула 1 Димитър Мартинов 553804
16 Семейство ще получи 200 000 лева обезщетение от антикорупционната комисия заради запори за ракия 24 часа 531628
17 Екзекуторите бързали: двама учители сред разстреляните до Омуртаг по присъда на Народния съд преди 80 години Ваньо Стоилов 528300
18 Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение от 1,2 млн. лева на деца в неравностойно положение 24 часа 513756
19 Разплакан, американецът Елиът се срещна за първи път с българската си майка след 32 г. Алексения Димитрова 509696
20 Украинци внесоха във Варна суперкола за $ 4 млн., но с евтини джанти заради пътищата ни 24 часа 509680
21 Държавата плаща до 5000 евро за завръщането на българи от чужбина Цветелина Стефанова 500568
22 2 август 1988 г., летище “София”: Тодор Живков гледа от въздуха гибелта на “Як-40” Пенчо Ковачев 488908
23 Намериха мъртви изчезнали момче и момиче от Благоевград (Обновена) Тони Маскръчка 486528
24 Хладилник уби 23-годишна майка на две деца в Бургас Тони Щилиянова 481860
25 Илияна Йотова: Няма друга държава в Европа с национален химн на своите букви 24 часа 476872
26 Още една студентка плати глоба от 75 евро за куфар, който е по-малък от позволеното 24 часа 473992
27 Импресарио дава на съд "Като две капки вода" 24 часа 470972
28 Румънците карат безобразно у нас и се наговарят как да не плащат глоби, а в Гърция са примерни като на изпит Тони Маскръчка 450116
29 Луксът, който не можеш да купиш 24 часа 449996
30 Стефан Джолев: Ясно е накъде е тръгнал изчезналият Николай от Конаре 24 часа 442440
31 Почина журналистът от БНТ и водещ на "Отзвук" Красимир Ганев 24 часа 436356
32 Съдът отвори вратата за нов разкол, регистрира втора православна църква 24 часа 425540
33 Персонален НОИ от "24 часа": Пенсиите на работещите пенсионери може да се преизчислят с допълнителния стаж и доход 24 часа 422008
34 Военният, докарал първия Ф-16 у нас: Пред българските пилоти стои доста време на интензивни тренировки 24 часа 409540
35 Годеницата на загиналия кап. Дункин: Дъщеря ни прилича изключително много на него Тони Маскръчка 404700
36 Променят отпуските на работниците 24 часа 394284
37 Майка и син посрещнаха новата година във влака София - Варна 24 часа 390792
38 Стефан от Дания намери след 25 години майка си в България Алексения Димитрова 386976
39 Почина финансистът Емил Хърсев 24 часа 386292
40 Пенсията поскъпва от днес, вече е между 2559 и 9812 лв. за година стаж (Графика) Цветелина Стефанова 385212
41 Бащата на Сияна: Получих информация от служители на АПИ, че са били заплашвани да не ходят на пътни протести 24 часа 381988
42 Кацане в София: След полунощ пилот в самолета има, но рейсът е един, а куфарите от 3 полета - накуп 24 часа 376060
43 Булката от сватбата с натровените гости: Използвахме кетъринг меню. Младоженецът пръв повръщал 24 часа 374584
44 На 87 г. Георги от Куклен, глобен за липса на застраховка, се отказа да кара: Без вина ме изкарват виновен Ваня Драганова 373788
45 Без минимална пенсия - всеки да получава това, което заслужава, предлага АИКБ Цветелина Стефанова 371476
46 Морето край Царево гъмжи от столевки, събират ги с шепи 24 часа 368480
47 Починалият пред дискотека в Хаджидимово бил запален ловец в отлично здраве Тони Маскръчка 360340
48 Откриха мъртъв изчезналия Алекс Васов от Берковица Камелия Александрова 357076
49 Френската схема за 2000 лв. на месец от НОИ срещу 2-3 дни работа навън приключи, 200 съдят държавата (Графика) Тони Маскръчка 356516
50 На рождения си ден почина младият писател Иво Христов 24 часа 356144
51 Тодор Славков не се чувствал добре психически от година, от месеци не вдигал телефона на приятели (Обзор) 24 часа 355404
52 Синът на Вълко Червенков пада от 4-ия етаж Сима Владимирова 355136
53 Академик: Мизерствам, а съм дал 370 000 лв. на държавата Сима Владимирова 345464
54 Олимпийският шампион Боян Радев е в тежко състояние в интензивното отделение на ВМА 24 часа 341236
55 Борецът Красимир Кочев почина след дълго боледуване 24 часа 340896
56 Предлагат задължителна шофьорска книжка за каращите електрически тротинетки 24 часа 339324
57 Шеф на фирма за пътна помощ: Не вярвайте на полицаите, вземат комисионни 24 часа 334192
58 Пилот на един от гасящите "Кугър"-и: Хеликоптерът е последната надежда на хората 24 часа 331340
59 Почина Митьо Пищова 24 часа 327988
60 Весела Бабинова и Владо Зомбори имали 5% шанс за дете, но забременяла след екскурзия 24 часа 327636
61 Персонален НОИ от "24 часа": Всеки с отпусната инвалидна пенсия може да подаде заявление за такава със стаж и възраст 24 часа 326096
62 13-годишно дете намери изгубена чанта с пари на пенсионери, които са го спасили преди години 24 часа 312788
63 Карбовски пита за еврото, 86% му отговарят, че го искат 24 часа 309224
64 Бизнесмен от Елена е загиналият на пътя между селата Миндя и Мерданя Дима Максимова 306768
65 В Канада почина българският художник Валери Михалков 24 часа 306608
66 27 юли 1955 г.: два наши изтребителя МиГ-15 свалят израелски пътнически самолет. Загиват 58 души Пенчо Ковачев 303060
67 Съдов хирург, напуснал България: Не може млад специалист да получава 1000 лв., или дори по-малко 24 часа 301976
68 Глобяват за превишаване на средна скорост, но на магистрала максималната остава 140 км (Обзор) 24 часа 300576
69 Частен "Икарус" ще вози безплатно и по съседски жителите на столичен район в транспортната блокада 24 часа 300096
70 Нови правила за влизане в ЕС: Вместо печат в паспорта, снемане на биометрични данни 24 часа 298812
71 Животът на Емил Хърсев - банкови фалити и спекулации за Ружа, но винаги финансов авторитет 24 часа 294824
72 Кметицата на Копривщица: Птиците не са умрели от фойерверките на Нова година, снимките са от по-рано (Снимки) 24 часа 292060
73 Черният леопард е засечен от фотокапани на 20 км от Шумен 24 часа 289648
74 Кучета са заразени с инфекциозната болест гана в столична ветеринарна клиника 24 часа 288300
75 Персонален НОИ от "24 часа": Дори при стаж над 40 г. може да получавате минимална пенсия 24 часа 287348
76 Жена родила шест деца и бягала от родилния дом във Варна след всяко раждане Надежда Алексиева 287036
77 Загиналата жена с моторна шейна е съпруга на общински съветник в Банско Тони Маскръчка 284224
78 Починал е съпругът на Райна Кабаиванска 24 часа 283868
79 Няма да носим при нотариуса бележка за данъчна оценка, но сделка за кола без него не може Георги Луканов 279316
80 Васил Велев: Пенсиите трябва да се замразят, ако не - да се извади COVID добавката от 60 лв. Цветелина Стефанова 278788
81 Водата гъмжи от риба – изчезва попчето, но идват нови видове Надежда Алексиева 278772
82 Румен Радев изказа съболезнования към семейството на проф. Николай Червенков 24 часа 278136
83 Нов световен рекорд в Гинес постави българка 24 часа 273828
84 Наша световна шампионка чува името си сред жертвите на самолета, взривен от картелите в Колумбия Пенчо Ковачев 269580
85 На първо четене: прекратяваме договора си с мобилен оператор, ако той повиши цената 24 часа 268084
86 500 лева глоба за родител, който даде на непълнолетен да кара тротинетка Христо Николов 267516
87 Двойно ще се увеличи глобата за използване на телефон по време на шофиране 24 часа 267484
88 Експерт: Голяма е вероятността 500-те хиляди, които не учат и не работят, да са в сивия сектор 24 часа 267044
89 Ученикът от Банско опериран в продължение на 9 часа след падането му от балкона в Китен Димчо Райков 266460
90 50-годишният български доброволец Владислав Младенов загина на фронта в Украйна 24 часа 266364
91 Нургюл Салимова: Гордея се с турските си корени и съм благодарна за пътя си като български спортист 24 часа 256952
92 Унищожават 3 тона храна, затварят 7 магазина заради нарушения около Великден 24 часа 256652
93 Собственикът на потъналия сейф край Царево: Имаше не повече от 21 000 лв. 24 часа 254280
94 Инструктор по парасейлинг: Със сигурност е нямало проблем с въжетата, те държат и майката 24 часа 253600
95 Почина хореографът на ансамбъл "Българе" Филип Стефанов-Фифи 24 часа 252900
96 Туристи намериха труп в Стара планина 24 часа 252856
97 Персонален НОИ от "24 часа": Пенсия за инвалидност не се отпуска на хора с лична пенсия за стаж и възраст 24 часа 251116
98 Борислав Гуцанов: Без COVID добавка от 60 лв. за новите пенсионери, по-високи максимални осигуровки Цветелина Стефанова 251036
99 Синът на Криско и Цвети е със синдром на Даун, лекари ги посъветвали да го оставят за осиновяване 24 часа 251032
100 Николай Василев: Цялата страна ще плаща увеличението на заплатата на една група хора 24 часа 247060

Христо Крушарски, в чиято къща в село край Павел Баня Тодор Славков сложи край на живота си, заедно с Жени Живкова и по-малката й дъщеря Андрея. Снимка Юлиян Савчев

