Приютите за бездомни в Добрич са пълни

Общинският приют за бездомни лица в Добрич е пълен, като 15 души от улицата са настанени там. Максималният срок на пребиваване е 6 месеца.

Сред обитателите има 13 мъже и две жени, както и едно украинско семейство.

„Намерихме семейството на улицата, без дом, в тежко състояние, със зависимост към алкохола. Прибрахме ги, лекувахме ги, бяха в

болница. Сега вече живнаха, пият лекарства", каза директорът на приюта Иван Вътков.

"От началото на година сме съдействали на петима да получат решение на ТЕЛК, на други - за получаване на пенсия, дори в момента търся

стаж на един от обитателите. Проблемът е, че повечето нямат документи, трудови книжки. Най-възрастният обитател е на 75 години, а най-младият - на 20 г., от близко до Добрич село, израснал в многолюдно семейство, за когото не са полагани достатъчно грижи и няма къде да живее", добавя директорът.

„Не мога да се оплача от поведението на обитателите. Провиненията са, че най-често се прибират почерпени и понякога предизвикват препирни помежду си. Сега се спазва дисциплината. Имало е и по-тежки случаи ", казва още той.

Днес на Коледа празничното меню включва задължителната содена питка и жито, следват салата, лозови сарми, боб, печено пиле с пържени картофи, щрудел.

„В менюто на обитателите на дома от Коледа до Нова година е осигурена скара, благодарение на дарител – фирма за производство на хляб и закуски от Добрич, който пожелал анонимност. Тя е допълнително към предвидения всекидневен обяд", каза още Вътков.

„И за посрещането на новата година сме се погрижили, както с грижи и опити за създаване на нормален живот, така и с празнична вечеря. Менюто е разнообразно. Започва с традиционните за трапезата баница и зелеви сарми, включва още млечна салата, салата от червено зеле, кюфтета, печено пиле с гарнитура картофи, сладкиши и плодове", посочва Вътков.

Освен трапезата, която винаги е достатъчна, в приюта е и топло, за парното отопление има осигурени пелети за цялата зима.

Сарми, баница, месно ястие, десерт и плодове ще похапнат на Коледа намерилите подслон в приюта за бездомни към храм „Света Троица" в Добрич.

„Капацитетът на приюто е от 16 души. Има и млади, и по-възрастни. Майка с деца от Силистренско е в приюта, избягала от домашно насилие. Другата причина да се стигне до нас е, че по различни начини хората са останали без дом. Максималният срок за подслон е 6 месеца", каза отец Емануил.