Преведоха аванс на Царево за лекоатлетическа писта

Димчо Райков

Министерство на младежта и спорта е превело аванс на община Царево по спечелен преди две седмици проект за писта за лека атлетика и осветление на местния стадион, съобщиха от общината.

Проектно предложение на местната администрация е едно от 30-те одобрени за финансиране предложения по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти 2025 г. на Министерството на младежта и спорта.

Инвестицията е насочена към имота, в който е разположен градския стадион на Царево и включва ремонт на лекоатлетическата писта и подмяна на осветителната система, казаха от общината.
Срокът на изпълнение строително-монтажните работи ще бъде 12 месеца от датата на сключване на договор с Министерството на младежта и спорта. Общата стойност на проекта е 1 608 953.34 лв. с ДДС.

