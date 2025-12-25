АПС почетоха жертвите на Възродителния процес, Доган го нямаше

Представители на Алианс за права и свободи почетоха жертвите на Възродителния процес, при който комунистическата власт сменя насилствено имената на българските мюсюлмани. Те поднесоха цветя пред чешмата, издигната в кирковското село Могиляне в памет на 17-месечната Тюркян, убита по време на протестите на местните хора срещу насилствената смяна на имената на 26 декември 1984 година. Тук бяха съпредседателите на партията Танер Али, Севим Али и Хайри Садъков, народни представители, сред които бе и Джейхан Ибрямов, областният лидер на АПС Ресми Мурад, генералният консул на Турция в Пловдив Емре Манав. Ахмед Доган липсваше.

От АПС обясниха, че правят поклонението ден по-рано, за да не се стигне по противопоставяне между хората.