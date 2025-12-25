ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

377 машини обработват републиканските пътища в рай...

Пет тона хранителни продукти стигнаха до 400 души в нужда в Добричко

Дияна Райнова

Над 5 тона хранителни продукти бяха събрани в тазгодишната кампания „Споделен хляб", която подпомага хора в нужда в Добрич и региона.

Те бяха раздадени в пакети на около 400 нуждаещи се в 15 села и градовете Добрич и Генерал Тошево, каза Александър Иванов,председатела на фондация „Милостиво сърце", инициатор на благотворителната инициатива, заедно с клуб за народни танци
"Жътвари".

Инициативата е с 8-годишна история.
Кампанията продължава целогодишно, като постоянно се подпомагат около 30 семейства с храна.

„През януари, съвместно с клуба за народни танци „Жътвари", ще бъде  оказана допълнителна подкрепа на 11 семейства чрез помощ за сметки, храна,
лекарства и отопление", каза още Иванов, който за дейността си тази година получи отличието „Почетен гражданин на Добрич".

