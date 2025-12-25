Пет тона хранителни продукти стигнаха до 400 души в нужда в Добричко

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 5 тона хранителни продукти бяха събрани в тазгодишната кампания „Споделен хляб", която подпомага хора в нужда в Добрич и региона.

Те бяха раздадени в пакети на около 400 нуждаещи се в 15 села и градовете Добрич и Генерал Тошево, каза Александър Иванов,председатела на фондация „Милостиво сърце", инициатор на благотворителната инициатива, заедно с клуб за народни танци

"Жътвари".

Инициативата е с 8-годишна история.

Кампанията продължава целогодишно, като постоянно се подпомагат около 30 семейства с храна.

„През януари, съвместно с клуба за народни танци „Жътвари", ще бъде оказана допълнителна подкрепа на 11 семейства чрез помощ за сметки, храна,

лекарства и отопление", каза още Иванов, който за дейността си тази година получи отличието „Почетен гражданин на Добрич".