БЧК събра 25 000 лева за новата детска клиника в Пловдив

Благотворителната кампания набави и 300 пакета с храни за нуждаещи се

25 000 лева и над 300 пакета с храни бяха събрани в коледната благотворителна кампания на Българския Червен кръст в Пловдив. С парите ще бъде закупена апаратура за новия педиатричен комплекс на УМБАЛ „Свети Георги", а продуктите са предназначени за хора и семейства в нужда.

Инициативата да се подари оборудване за детската клиника обедини студентските съвети на висшите училища в града, три детски градини и няколко училища. Беше организирана поредица от коледни базари в рамките на кампанията „Дни на задружност" по идея на областната структура на Българския младежки Червен кръст. Тя участва не само с труда на доброволците, а и със собствени средства.

В седмицата преди Коледа БЧК зарадва стотици нуждаещи се в Пловдив. Те получиха хранителни продукти, осигурени от дарители и служители на организацията, а нейните мобилни екипи ги доставяха до домовете на хората.

Пловдивска компания привлече 21 съмишленици в поредната благотворителна акция, която по традиция организира преди големия християнски празник Рождество Христово в партньорство с БЧК-Пловдив. Фирми от различни бизнес сектори и граждани набавиха разнообразна палитра от хранителни продукти и деликатеси, които достигнаха до 100 крайно нуждаещи се пловдивчани. Червенокръстци зарадваха с пакети нуждаещи се.

Други 58 хранителни пакета, включващи богат асортимент от 25 артикула, предостави ИТ компания. Средствата за тяхното закупуване са от служители на фирмата.

В рамките на коледната кампания са събрани общо над 300 пакета с хранителни продукти за нуждаещи се лица и семейства. Така най-уязвимите получават подкрепа в трудния период на зимата.

Областният съвет на БЧК-Пловдив благодари на всички дарители, партньори и доброволци, с чиято подкрепа бяха осъществени двете благотворителни начинания.