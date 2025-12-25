В Любимец за денонощие паднаха 42,8 литра дъжд на кв. метър дъжд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В област Хасково най-голямото количество дъжд през последното денонощие валя в град Любимец - 42,8 литра на квадратен метър, съобщиха дежурните от хидрометереологичната обсерватория в Хасково.

В областния център валежът е със стойност 27,4 литра, а в Димитровград - 25,7 литра на квадратен метър, предава БТА.

За днес Националният институт по метереология и хидрология е обявил оранжев код за региона за очаквани силни валежи.

Най-малко дъжд е паднал в харманлийското село Изворово - 14,8 литра на квадратен метър.

При предишната обстановка с интензивни валежи в областта на 27 срещу 28 ноември най-голямото количество дъжд бе отчетено в село Царева поляна, община Стамболово - 29,2 литра на квадрат.