ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

377 машини обработват републиканските пътища в рай...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21976017 www.24chasa.bg

В Любимец за денонощие паднаха 42,8 литра дъжд на кв. метър дъжд

1204
В Любимец за денонощие паднаха 42,8 литра дъжд Снимка:Pixabay

В област Хасково най-голямото количество дъжд през последното денонощие валя в град Любимец - 42,8 литра на квадратен метър, съобщиха дежурните от хидрометереологичната обсерватория в Хасково.

В областния център валежът е със стойност 27,4 литра, а в Димитровград - 25,7 литра на квадратен метър, предава БТА.

За днес Националният институт по метереология и хидрология е обявил оранжев код за региона за очаквани силни валежи.

Най-малко дъжд е паднал в харманлийското село Изворово - 14,8 литра на квадратен метър.

При предишната обстановка с интензивни валежи в областта на 27 срещу 28 ноември най-голямото количество дъжд бе отчетено в село Царева поляна, община Стамболово - 29,2 литра на квадрат.

В Любимец за денонощие паднаха 42,8 литра дъжд Снимка:Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)