Мъже в черни роби стреляха с пушки в казино навръх Коледа (Видео)

Полиция СНИМКА: Архив

Двама маскирани и облечени с дълги черни роби мъже нахълтаха с пушки в казино в Хаджидимово вчера. Минути след като се възползвали от първоначалния шок на клиенти и персонал, въоръжените мъже открили стрелба, ранен е млад мъж, който има сачма в главата и е транспортиран с хеликоптер в столицата.

Когато единият от мъжете започнал да стреля клиентите на казиното наскачали и започнали да ги гонят, с риск за живота си, така вероятно е осуетен опит за въоръжен грабеж.

Настанала истинска суматоха, но маскираните успели да избягат, отвън ги чакал мъж с автомобил. Други пострадали няма.

Рано тази сутрин е арестуван единият от нападателите, съобщи Struma.com, той е от Хаджидимово. Казиното е собственост на столични бизнесмени.

Полиция СНИМКА: Архив

