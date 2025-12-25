ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МВР: Обменяйте левове само в банки и пощи

1520
СНИМКА: pixabay

МВР публикува поредица от превантивни съвети към гражданите във връзка с официалното въвеждане на еврото като платежно средство от 1 януари 2026 г.

Ползвайте само официални места за обмяна – банки или пощенски станции, където през първите 6 месеца обмяната ще е без такса. В този период пощенските клонове ще бъдат обхождани от униформени и полицейски патрули, се казва в позицията, разпространена от пресцентъра на полицията.

Екипи на „Охранителна полиция" в СДВР и Областните дирекции на МВР ще бъдат подпомагани от Жандармерията за опазване на обществения ред около пощенски станции в цялата страна.

Началникът на сектор „Измами" в ГДНП гл. инспектор Златка Падинкова препоръчва през м. януари 2026 г., когато в обръщение ще бъдат и левове и евро, да се плаща с банкова карта.

Другият сигурен начин да се предпазите от финансова злоупотреба е като внесете левовете си по банковите си сметки преди 1 януари 2026 г. Така средствата Ви ще се превалутират автоматично и безплатно по официалния фиксиран курс - 1 EUR за 1.95583 BGN.

Полицията призовава - при съмнение за измама или друга злоупотреба, незабавно подайте сигнал на тел. 112 или посетете най-близката структура на МВР, призовават от институцията.

СНИМКА: pixabay

