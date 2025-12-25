Ивет Стайкова: Искам за Нова година да отида в комуна в Сърбия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тя заработва като инфлуенсър

"Мечтата ми е да замина в комуна за наркозависими в Сърбия." Това призна Ивет Стайкова, внучка на именитата актриса Виолета Донева.

През октомври 2022-ра 18-годишното тогава момиче бе арестувано по обвинение, че е наръгало с нож баба си цели 54 пъти в дома й в столичния кв. "Изток". Ивет е внучка и на режисьора Людмил Стайков, първия съпруг на Виолета Донева.

За жестокото убийство девойката с доказани наркозависимости получи 17 години престой зад решетките. За кратко Ивет се озова в психиатрия, за да се уточни дали употребата на дрога е увредила психиката й и може ли да отговаря за действията си във фаталната вечер на касапницата. След като бе призната за вменяема, внучката на Донева бе поставена под домашен арест.

Стайкова обаче признава, че попадането й във въпросната комуна в Сърбия, която по думите й била "най-добрата в света", ще бъде доста трудно.

"Престоят там е много скъп", тюхка се момичето, отнело живота на една от легендите на родното кино.

От известно време обаче тя заработва като инфлуенсър, рекламиращ в социалните медии и на различни интернет платформи дрехи и козметика. Заплащането за всяко рекламно видео или лайв варирало от 100 до 300 лв.

