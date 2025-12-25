Коледно благотворително бягане в Монтана събра 5000 лева

Много деца и възрастни се включиха в коледно благотворително бягане в Монтана днес, което беше организирано от Общината, Младежкия център Монтана и дружество „5 kмРън", предава БТА.

От такси на участниците и дарения на граждани и организации бяха събрани около 5000 лева, които ще бъдат използвани за деца в нужда от Монтана. Областната дирекция на МВР в града дари 1000 лева, а Община Монтана и лично кметът Златко Живков – още 1000 лева.

Участниците бяха разделени на възрастови групи, като най-малките спортисти бяха на възраст от две до пет години и бягаха придружени от своите родители. Децата от различните възрасти бягаха на 300 метра, а възрастните – на дистанции от пет и 10 километра. В състезанието участваха много полицаи от Монтана, които тренират в клуб „Диана" към дирекцията в града.

Кметът Златко Живков беше водещ на събитието и лично връчи медали и коледни звезди на победителите и участниците в надпреварата в различните възрастови групи.

На старта и на няколко места по трасето на бягането имаше подкрепителни пунктове, в които се раздаваше топъл чай, домашна баница и сладкиши. Осигурено беше медицинско обслужване и полицейско присъствие.

Преди бягането на централния площад „Жеравица" в Монтана се изви голямо хоро и въпреки непрекъснатия снеговалеж в него се включиха много деца и възрастни.