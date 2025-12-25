ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайското министерството на търговията: Надяваме ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/21976271 www.24chasa.bg

Коледно благотворително бягане в Монтана събра 5000 лева

1104

Много деца и възрастни се включиха в коледно благотворително бягане в Монтана днес, което беше организирано от Общината, Младежкия център Монтана и дружество „5 kмРън", предава БТА.

От такси на участниците и дарения на граждани и организации бяха събрани около 5000 лева, които ще бъдат използвани за деца в нужда от Монтана. Областната дирекция на МВР в града дари 1000 лева, а Община Монтана и лично кметът Златко Живков – още 1000 лева.

Участниците бяха разделени на възрастови групи, като най-малките спортисти бяха на възраст от две до пет години и бягаха придружени от своите родители. Децата от различните възрасти бягаха на 300 метра, а възрастните – на дистанции от пет и 10 километра. В състезанието участваха много полицаи от Монтана, които тренират в клуб „Диана" към дирекцията в града.

Кметът Златко Живков беше водещ на събитието и лично връчи медали и коледни звезди на победителите и участниците в надпреварата в различните възрастови групи.

На старта и на няколко места по трасето на бягането имаше подкрепителни пунктове, в които се раздаваше топъл чай, домашна баница и сладкиши. Осигурено беше медицинско обслужване и полицейско присъствие.

Преди бягането на централния площад „Жеравица" в Монтана се изви голямо хоро и въпреки непрекъснатия снеговалеж в него се включиха много деца и възрастни.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)