За деня 25 шофьори са дали положителен тест за алкохол, а 7 - за наркотични вещества

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В рамките на изминалия ден са установени общо 25 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 13 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 12 - с над 1,2 на 1000. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 7, а други четирима са отказали тестване.

Това показват междинни резултати от специализираната полицейска операция за спазване Закона за движение по пътищата, съобщават от пресцентъра на полицията.

Проверени са повече от 13 хил. автомобили, 15 211 водачи и пътници, съставени са 3564 фиша и 430 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

Над килограм марихуана е иззет при поредната успешна акция за противодействие на разпространението на наркотични вещества в столицата. В хода на проведената специализирана полицейска операция са задържани четирима мъже, на двама от тях са повдигнати обвинения.

На 23 декември, около 20 часа, в столичното Четвърто РУ е получена оперативна информация, че в апартамент се съхраняват наркотични вещества. Изпратените на място полицейски служители извършили претърсване.

Униформените намерили и иззели 6 опаковки растителна маса, увита и пресована в черно тиксо, 2 полиетиленови плика със същото вещество, електронна везна и гриндер.

Направените експертни справки показват, че иззетото количество е над 840 грама марихуана. На място с полицейска заповед до 24 часа са задържани 30-годишен чужд гражданин, с право на продължително пребиваване у нас и други двама постоянно пребиваващи чужденци на по 31-години.

Образувано е досъдебно производство по чл. 354 а, ал.1 от НК, работата по което продължава под надзора на Софийска градска прокуратура.

На единия от задържаните след доклад на материалите му е повдигнато обвинение и изменила мярката в „задържане под стража" за срок до 72 часа.

На 22 декември, около 19 часа, след получена оперативна информация криминалисти от Девето РУ спрели за проверка пред жилищен блок 19-годишен софиянец. При последвалите процесуално-следствени действия в апартамента му, в нощно шкафче е открит и иззет вакуумиран пакет, съдържащ суха растителна маса, 3 по-малки полиетиленови плика със същото съдържание и електронна везна.

Според експертната справка иззето количество е 300 грама марихуана.

Младежът е задържан до 24 часа, образувано е досъдебно производство. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура му е повдигнато обвинение, а мярката му е удължена до 72 часа.