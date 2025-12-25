ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайското министерството на търговията: Надяваме ...

Двама са ранени при стрелбата в казино

Тони Маскръчка

Нападателите стреляли с ловно оръжие.

Няма липси от игралната зала

Маскираните нападатели на казино в Хаджидимово са стреляли с ловно оръжие съобщиха от полицията.

Около 04:12 ч. в РУ Гоце Делчев е постъпил сигнал от ФСМП-Гоце Делчев, за прието лице с рани от сачми в областта на главата. По първоначална информация, около 04.02 ч. две лица с ловно оръжие са влезли в игрална зала в гр. Хаджидимово. Те са произвели изстрели във въздуха, като от последващите рикошети са пострадали двама клиенти на игралната зала, които са с рани в областта на главата от сачми. И двамата са без опасност за живота. Няма липси от игралната зала.

Работата по установяване на извършителите на деянието продължава под надзора на ОП-Благоевград.

