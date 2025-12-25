270 крайно нуждаещи се в община Ген. Тошево получиха богати хранителни пакети

270 крайно нуждаещи се жители на община Ген. Тошево получиха хранителни пакети за празниците, които бяха доставени по домовете им.

27 740 лева бяха събрани тази година в кампанията „Благотворителната Коледа". Кампанията, която се провежда ежегодно в навечерието на Коледа по инициатива на общината, обединява усилията на

фирми, институции и граждани за подкрепа на най-уязвимите групи от населението.

Всеки хранителен пакет съдържа основни продукти, необходими за празничните дни - олио, ориз, боб, леща, захар, макарони, сирене, кашкавал, месни продукти, кори за баница и плодове.

Благодарение на дарители, пакетите бяха допълнени със захарни изделия, по 5 кг брашно и 6 яйца.Общинският съвет в края на ноември гласува

общината да осигури 3000 лева за кампанията.

„Увеличават се участниците в

Тошевската Коледа, както я наричаме. Тази година в кампанията се включиха 66 физически и юридически лица. Дапанията бяха в пари и хранителни продукти.

Стойността на един пакет тази година е около 100 лева, което е сериозна помощ за празниците, за да се почувстват те от хората в нужда, а и, за да се срещнат с приятели на маса", щаза кметът на община Ген. Тошево Валентин Димитров.