Голямо село в Пловдивско тъне в кал и локви, в общинския град – навсякъде асфалт (Видео)

В кал и огромни локви тънат повечето улици в едно от най–големите села в Пловдивска област – Белозем. Тъжната картина показа с видео млад жител, минавайки с колата си навръх Рождество през кратерите, превърнати в езера от продължителния дъжд за последното денонощие.

"Иначе в Раковски навсякъде е асфалтирано, но нас, в Белозем, кучета ни яли!", казва мъжът, напомняйки, че селото е част от община Раковски. В трите квартала обаче – Генерал Николаево, Секирово и Парчевич, почти навсякъде е асфалтирано. Но не и в селата от общината.

"Плащайте си данъците с увеличенията", зове младият мъж из калните улици, правейки видеа.

Белоземци отдавна негодуват, че селото им, което е едно от най–живите, е оставено на самотек. Факт е, че центърът беше ремонтиран, но мнозина изпитват несгоди да стигнат до домовете си в лошо време заради ненаправените улици. Те не одобряват палеативни решения, като хвърляне на фрезован асфалт от магистрала "Тракия". Това, по думите им, е временно решение. Само след месец отново се отварят дупки. Едва на пръсти се броят ремонтираните улици в Белозем в последните години.

От община Раковски неведнъж са уверявали, че постепенно ще бъдат асфалтирани и селата. Неотдавна беше преасфалтиран пътят Белозем–Чалъкови, както и Шишманци–Секирово. Хората обаче искат да видят асфалт и пред къщите си.