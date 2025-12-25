Коледарско надиграване в Ямбол – тропотът на уникалния за страната буенек оглася града

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На Коледа Ямбол е огласян от гайди и от мощния тропот на коледарския буенек – отривистото мъжко хоро на единствените в България танцуващи коледари.

Над 600 коледари се надиграват по улиците на града и възвестяват Рождество Христово, предава БТА.

Според етнографи тази традиция е уникална за страната.

Коледарският буенек е символ на мъжество, както лазарското хоро носи моминското начало в народната обредност.

В кудата, както се нарича коледарската дружина в Ямбол, има строго определена йерархия – хорото води „башът", накрая е „курукчията". Станиникът не играе в т.нар. синджир, а с бъклица пред коледарите. А „котката" се умилква за дарове.

В Ямбол коледарският буенек се предава от баща на син, от дядо на внук. От шестгодишен започнал да танцува, 42-годишният днес Георги Чапъров е станиник на една от кудите.

„Моята баба ме заведе при един стар станиник, светла му памет, той ме научи на стъпките", разказа той.

„По традицията ме запали баща ми – играл е дълги години коледар, бил е и баш. Буенекът носи една много силна емоция, която въздейства не само на коледарите, а и на абсолютно всички, които са дошли да ни гледат. Това е танц за мъжеството и за почитане на Рождество", каза 30-годишният Георги Нейков.

Ямболските коледари се отличават и с облеклото си – обути са в бричове и кавалерийски ботуши с шпори. Това е повлияно от присъствието на военен гарнизон с кавалерийски части в града в началото на миналия век.

Фестивалът "Ямболски коледарски буенек" събира многохилядна публика.

Защитен е като патент на града от 2018 г., а тазгодишното му издание преминава под знака на 70 години от приемането на България като член на ЮНЕСКО.

„Всички да бъдат живи, здрави и благословени, да се обичат и да бъдат по-добри хора през идната година", пожелава ямболският танцуващ коледар Георги Нейков.