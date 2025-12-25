Разбиха канал за нелегален трафик на оръжия от Турция през България за РС Македония

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Канал за нелегален трафик на оръжие е разбит при съвместни действия на българските и македонските служби. На 24 декември, чрез бърза размяна на информация през системата SELEC, ГДБОП, Агенция "Митници" и македонските служби е спрян опит за нелегален транспорт на оръжие от Турция, през България за РС Македония, съобщи Министерството на вътрешните работи на РС Македония.

През нощта на 24/25 декември в координация с българската ГДБОП, на ГКПП Кап. Андреево е извършено претърсване на товарен автомобил „Волво" с македонски регистрационни номера и в товарния отсек са открити три пушки, 20 пистолета и 5750 патрона.

Започнало е разследване и ще бъдат повдигнати обвинения на всички замесени лица.