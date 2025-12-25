Почина футболната легенда на "Марек" Александър Кючуков

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В навечерието на Коледа на 75-годишна възраст е починал Александър Кючуков. Това става ясно от публикация във фейсбук профила "Марек завинаги".

"Скъпи приятели, на светият Коледен празник си отиде емблематичната легенда на ФК Марек, Александър Янков Кючуков.

Отиде си, тихо и с любящо сърце към близките и любимият му тим ФК Марек.

Роден е на 8 януари 1950 г., като за времето си бе един от най-изявените таланти на Марек, започвайки да блести с играта си още на 16 години", пише в публикацията.

Александър Кючуков дебютира с любимият му „Марек" едва на 16 години срещу „Асеновец" , в „Б" група.

От 1966 година, до 1979 година, железният защитник е неизменна част от състава на „Марек".

Има един отбелязан гол, в контрола срещу младежкия национален отбор на България. Семейство Кючукови са емблематични в световната история на футбола. Те държат все още рекорда за най-много играчи от „един дом" , играли в елита на България, припомнят в публикацията.

Янко Кючуков (Чантра), Александър Кючуков, брат му Емил Кючуков, техните синове Анжело и Янек. Проверено в статистиките на ФИФА, няма подобен случай на 5-ма играчи от едно семейство, още не са роднини.