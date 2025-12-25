Затворниците с конкурс за най-добре украсени спални помещения

По традиция във всички затвори и затворнически общежития в страната отбелязват коледните и новогодишните празници с различни мероприятия, творчески работилници, ателиета, конкурси и тържества, а събитията се провеждат и с цел да помогнат за ресоциализирането на затворниците, казаха за БТА от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН).

Тази година са създадени творчески ателиета и коледни работилници за изработване на коледни украси, картички и сурвачки. Организирани са конкурси за най-добре украсени спални помещения, за литературни произведения, рисунки и др. Подготвени са тържества. Провеждат се информационни мероприятия за запознаване на лишените от свобода с историята, традициите и обичаите на Коледа. Предвидени са и самодейни музикално-артистични програми.

Ще бъдат разрешени извънредни дати за свиждания с близките на лишените от свобода и задържаните, ще бъдат допуснати и допълнителни хранителни пратки, казаха от ГДИН.

В затворническото общежитие „Дебелт“ към затвора в Бургас е проведен „Затворът търси талант“. В инициативата взеха участие 28 лишени от свобода, които представиха своите умения и таланти. Победителите от трио „Железни стени“, спечелиха с автентично фолклорно изпълнение. Със съпровод на тъпан и гайда, триото изпълни песента „Ясен месец“ – химн на Странджа планина. Отличените са наградени с грамоти и символични награди, а всички участници са получили признание за положените усилия и ентусиазъм, казаха още от ГДИН.

От дирекцията допълниха, че сред официалните гости, освен ръководството и служители на затвора в Бургас, са били и представители на Наблюдателната комисия към Община Бургас, които за пореден път са изразизили своята подкрепа към инициативите, насочени към социализацията на лишените от свобода и подчертаха значението на подобни мероприятия за повишаване на самочувствието, дисциплината и креативността. Сред по-атрактивните прояви от ГДИн цитираха скеч с елементи на илюзия и фокуси, спортна дисциплина, както и изпълнения на коледари, които внесоха духа на българските традиции и празничност.

Лишените от свобода са имали възможност да видят и документалния филм „Великани“, част от мероприятие на тема „Добротворство“, организирано в подкрепа на благотворителната инициатива „Капачки за бъдеще“ със специални гости инициаторът на каузата Лазар Радков и негови съмишленици, които са основните герои във филма.

В затвора във Варна за поредна година е проведен спортен турнир по силов трибой в три дисциплини с участието на 15 лишени от свобода. Заелите призови места са отличени с грамоти и материални награди. Представена е и театралната комедийна постановка „За снахите и свекървите“, изнесена от артисти на Драматичен театър „Йордан Йовков“ в град Добрич.

В затворническото общежитие „Разделна“ към затвора във Варна по повод Рождество Христово е проведен концерт „Светлината в мен“ с участието на ставрофорен иконом Добромир Георгиев - представител на Варненска и Великопреславска митрополия, Радостина Мавродиева - участник в „България търси талант“ и „Гласът на България, както и лишени от свобода. Като част от програмата са включени и есета на лишени от свобода, класирани в литературния конкурс „Светлината в мен“.

За втора поредна година лишени от свобода жени и служители от затвора в Сливен участват в благотворителната кампания на фондация „Злато“ чрез закупуване на благотворителен календар за 2026 г. От ГДИН допълниха, че по този начин се подпомага психосоциална подкрепа на пациентите на Клиника по детска клинична онкология в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна - ИСУЛ", обезпечаването на качественото лечение и болничния престой, както и организирането на ежегодни летни лагери за деца, преодолели болестта. В кампанията тази година са участвали 34 лишени от свобода и 16 служители.

В празничния месец декември в различни затвори в страната са организирани и срещи със съвременни български писатели. Сливен, София, както и общежитията в Казичене и Кремиковци са били домакини на срещи със Здравка Евтимова, Захари Карабашлиев и Деян Енев. Лишените от свобода са имали възможност да разговарят с авторите и да чуят на живо някои от най-емблематичните им произведения. Инициативата за творческите срещи е на фондация „Глобални библиотеки-България“ по повод Деня на четенето.

За поредна година със съдействието на Общност за помирително правосъдие „Пи ЕФ България“, чрез благотворителната кампания „Ангелска елха“, са предоставени подаръци за деца на социално слаби лишени от свобода от затворите в Белене, Бургас, Враца, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Сливен, София, Стара Загора. В затвора в София е проведено коледно тържество с близките на лишените от свобода от фондация „Мисия Спасение”. Фондацията за социална промяна и включване ще предостави подаръчни комплекти за децата на лишените от свобода в затвора в Плевен.

Ще бъдат отслужени празнични литургии и представители на различни вероизповедания ще проведат тържествени молебени, водосвети, музикални програми, ще предоставят и подаръци на социално слабите лишени от свобода.

Редакционните колегии в затворите изготвят празнични броеве на вестниците, които издават. От ГДИН казаха още, че се очаква се да бъдат приготвени празнични менюта, съобразени с българските традиции и обичаи, и лишените от свобода да изтеглят своите новогодишни късмети.