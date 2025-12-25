ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защо подаряваме?

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21977183 www.24chasa.bg

Проведе се традиционният благотворителен спектакъл "Българската Коледа" (Снимки)

3824
Васил Петров и детската вокална група „Мики Маус" Снимка: Йордан Симеонов

Завърши благотворителният спектакъл "Българската Коледа", който се състоя навръх Коледа в Народния театър "Иван Вазов" в София.

Инициативата се провежда за 23-та поредна година и е под патронажа на държавния глава. Тази година е в подкрепа на хронично и тежко болните деца.

Президентът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева присъстваха на концерта.

Президентът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева Кадър: БНТ
Президентът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева Кадър: БНТ

Обичани български изпълнители и млади музикални таланти подкрепиха каузата. В благотворителния спектакъл на сцената на Народния театър излязоха Биг бендът на БНР с диригент Георги Милтиядов, вокалната група „Радиодеца" към БНР, Веселин Маринов, Поли Генова, Група D2, Мария Илиева, Елизабет, Васил Петров и детската вокална група „Мики Маус", Радко Петков, Християна Лоизу, Стефан Илчев, Невена Пейкова, Детска вокална група „Бон-Бон", „ЛаТиДа", Валериа Войкова, Квартет „Дестини", Дивна Петрова и балетно студио „Съгласие", Плевен, Мишел Атанасов, Ванеса Кърпачева и Национално училище за танцово изкуство.

Водещи на тазгодишния благотворителен спектакъл бяха актьорите Даниел Върбанов и Александра Лашкова, а диригент и музикален продуцент на концерта е Георги Милтиядов.

Водещите Даниел Върбанов и Александра Лашкова Снимка: Йордан Симеонов
Водещите Даниел Върбанов и Александра Лашкова Снимка: Йордан Симеонов

Стартът на 23-ото издание на благотворителната инициатива беше даден в УМБАЛ „Александровска".

Миналата година Българската Коледа събра над 3,7 млн. лв. 550 деца получиха подкрепа за диагностика, лечение, рехабилитация и лекарства. 

„Българската Коледа" предоставя подкрепа и на конкретни деца, за да успеят да се преборят с болестта още в ранното си детство. Данните по света показват, че децата, които са били диагностицирани и лекувани навреме, подкрепяни с качествени и ранни рехабилитационни и други услуги и интервенции, успяват да достигнат развитието на своите връстници и да реализират своя потенциал.

Подпомагането на деца и осигуряването на съвременна апаратура е грижата за достоен живот на тежко болните деца - с възможно най-малка инвалидизация, с възможно най-малко страдание и с възможно най-много оптимизъм. Това изисква ранна диагностика и високотехнологични лечебни звена.

Лечението на повечето хронични заболявания е продължително, но благодарение на подобряването на медицинската помощ повечето от децата с тежки хронични заболявания биха могли да водят достоен живот.

Подпомагайки деца, детски клиники и центрове за диагностика, лечение и рехабилитация, „Българската Коледа" допринася за по-ефективна грижа за децата с хронични заболявания.

Можете да подкрепите каузата, като изпратите SMS на номер 1117 без значение на кой мобилен оператор сте.

Както и с обаждане на номер 09 00 11 17 за фиксирани абонати на Виваком и А1.

Балетно изпълнение на Националното училище за танцово изкуство Кадър: БНТ
Балетно изпълнение на Националното училище за танцово изкуство Кадър: БНТ
Мария Илиева Кадър: БНТ
Мария Илиева Кадър: БНТ
Невена Пейкова Кадър: БНТ
Невена Пейкова Кадър: БНТ
Поли Генова Кадър: БНТ
Поли Генова Кадър: БНТ
Веселин Маринов Кадър: БНТ
Веселин Маринов Кадър: БНТ
Биг бендът на БНР с диригент Георги Милтиядов Снимка: Йордан Симеонов
Биг бендът на БНР с диригент Георги Милтиядов Снимка: Йордан Симеонов
Румен Радев и гостите на "Българската Коледа" Снимка: Йордан Симеонов
Румен Радев и гостите на "Българската Коледа" Снимка: Йордан Симеонов
Обичани български изпълнители и млади музикални таланти подкрепиха каузата Кадър: БНТ
Обичани български изпълнители и млади музикални таланти подкрепиха каузата Кадър: БНТ
Група D2 Кадър: БНТ
Група D2 Кадър: БНТ

Васил Петров и детската вокална група „Мики Маус" Снимка: Йордан Симеонов
Президентът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева Кадър: БНТ
Водещите Даниел Върбанов и Александра Лашкова Снимка: Йордан Симеонов
Балетно изпълнение на Националното училище за танцово изкуство Кадър: БНТ
Мария Илиева Кадър: БНТ
Невена Пейкова Кадър: БНТ
Поли Генова Кадър: БНТ
Веселин Маринов Кадър: БНТ
Биг бендът на БНР с диригент Георги Милтиядов Снимка: Йордан Симеонов
Румен Радев и гостите на "Българската Коледа" Снимка: Йордан Симеонов
Обичани български изпълнители и млади музикални таланти подкрепиха каузата Кадър: БНТ
Група D2 Кадър: БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)