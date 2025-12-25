Проведе се традиционният благотворителен спектакъл "Българската Коледа" (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Завърши благотворителният спектакъл "Българската Коледа", който се състоя навръх Коледа в Народния театър "Иван Вазов" в София.

Инициативата се провежда за 23-та поредна година и е под патронажа на държавния глава. Тази година е в подкрепа на хронично и тежко болните деца.

Президентът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева присъстваха на концерта. Президентът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева Кадър: БНТ

Обичани български изпълнители и млади музикални таланти подкрепиха каузата. В благотворителния спектакъл на сцената на Народния театър излязоха Биг бендът на БНР с диригент Георги Милтиядов, вокалната група „Радиодеца" към БНР, Веселин Маринов, Поли Генова, Група D2, Мария Илиева, Елизабет, Васил Петров и детската вокална група „Мики Маус", Радко Петков, Християна Лоизу, Стефан Илчев, Невена Пейкова, Детска вокална група „Бон-Бон", „ЛаТиДа", Валериа Войкова, Квартет „Дестини", Дивна Петрова и балетно студио „Съгласие", Плевен, Мишел Атанасов, Ванеса Кърпачева и Национално училище за танцово изкуство.

Водещи на тазгодишния благотворителен спектакъл бяха актьорите Даниел Върбанов и Александра Лашкова, а диригент и музикален продуцент на концерта е Георги Милтиядов. Водещите Даниел Върбанов и Александра Лашкова Снимка: Йордан Симеонов

Стартът на 23-ото издание на благотворителната инициатива беше даден в УМБАЛ „Александровска".

Миналата година Българската Коледа събра над 3,7 млн. лв. 550 деца получиха подкрепа за диагностика, лечение, рехабилитация и лекарства.

„Българската Коледа" предоставя подкрепа и на конкретни деца, за да успеят да се преборят с болестта още в ранното си детство. Данните по света показват, че децата, които са били диагностицирани и лекувани навреме, подкрепяни с качествени и ранни рехабилитационни и други услуги и интервенции, успяват да достигнат развитието на своите връстници и да реализират своя потенциал.

Подпомагането на деца и осигуряването на съвременна апаратура е грижата за достоен живот на тежко болните деца - с възможно най-малка инвалидизация, с възможно най-малко страдание и с възможно най-много оптимизъм. Това изисква ранна диагностика и високотехнологични лечебни звена.

Лечението на повечето хронични заболявания е продължително, но благодарение на подобряването на медицинската помощ повечето от децата с тежки хронични заболявания биха могли да водят достоен живот.

Подпомагайки деца, детски клиники и центрове за диагностика, лечение и рехабилитация, „Българската Коледа" допринася за по-ефективна грижа за децата с хронични заболявания.

Можете да подкрепите каузата, като изпратите SMS на номер 1117 без значение на кой мобилен оператор сте.