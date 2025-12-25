ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Скъса се дига на река Телки, наводни се пазарджишкото село Гелеменово (Видео)

4384
Наводнението в пазарджишко Кадър: Фейсбук/ Атанас Шопов

Интензивните валежи скъсаха дига на река Телки дере при пазарджишкото село Гелеменово, наводнени са улици и къщи.

За кризисната ситуация в профила си във Фейсбук съобщи Атанас Шопов, общински съветник в Пазарджик.

„Днес, на Коледа, вместо светлина и празник, в село Гелеменово има вода и страх. Първите къщи са под вода, залети от река Телки дере. Заедно с колегата Румен Димитров сме на терен – с 6 камиона, 2 багера и скална маса от неговата база. Работим без прекъсване, без значение от часа, без значение от празника, за да спрем бедствието и да помогнем на хората. Защото има моменти, в които Коледа не е на масата – а на терен, до хората. В трудните мигове най-големият празник е дългът" написа Попов.

Наводнението в пазарджишко Кадър: Фейсбук/ Атанас Шопов

Posted by Атанас Шопов on Thursday 25 December 2025

