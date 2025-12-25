Село Зелено дърво остана без ток в коледната нощ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Малко след 20:15 ч. тази вечер габровското село Зелено дърво остана без ток. Спря и осветлението по улиците на селото.

То се намира на пътя между Габрово и местността Узана в Стара планина и трафикът в празничните дни по него е натоварен.

В селото има няколко къщи за гости, които са пълни и също нямат ток в празничната нощ. Продължава да вали сняг, снежната покривка е около 10 см.

От Енергото са уведомени за аварията и обещаха съдействие. Хората в Зелено дърво подозират, че причина за спирането на тока може да е продължилия от сутринта снеговалеж. Тъй като няма вятър мокрия сняг се задържа по жиците и е възможно някъде мрежата да е прекъсната.

Електрозахранването в габровското село беше възстановено след около час.