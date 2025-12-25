ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Руси съд осъди на 6 г. затвор критика на Путин Се...

Село Зелено дърво остана без ток в коледната нощ

Ваньо Стоилов

[email protected]

1816
Сняг. СНИМКА: АРХИВ

Малко след 20:15 ч. тази вечер габровското село Зелено дърво остана без ток. Спря и осветлението по улиците на селото. 

То се намира на пътя между Габрово и местността Узана в Стара планина и трафикът в празничните дни по него е натоварен. 

В селото има няколко къщи за гости, които са пълни и също нямат ток в празничната нощ. Продължава да вали сняг, снежната покривка е около 10 см. 

От Енергото са уведомени за аварията и обещаха съдействие. Хората в Зелено дърво подозират, че причина за спирането на тока може да е продължилия от сутринта снеговалеж. Тъй като няма вятър мокрия сняг се задържа по жиците и е възможно някъде мрежата да е прекъсната. 

Електрозахранването в габровското село беше възстановено след около час.

Сняг. СНИМКА: АРХИВ

Вижте Коледа във Виена (Видео)