Тръмп: САЩ удари ИДИЛ в Нигерия

51 пожара на Коледа, няма жертви

1056
Пожар. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Противопожарните служби са ликвидирали общо 51 пожара в страната за изминалото денонощие, реагирали са на 187 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". При пожарите няма загинали и пострадали.

С преки материални щети са възникнали 20 пожара, от които 13 в жилищни сгради, два в спомагателни, временни или паянтови постройки и четири в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 31 пожара, от които седем в отпадъци и 20 в готварски уреди и комини.

Извършени са 132 спасителни дейности и помощни операции, от които осем при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са четири лъжливи повиквания.

