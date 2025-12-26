ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

7 души са ранени при катастрофа в Монтанско, сред ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21977845 www.24chasa.bg

Обявиха бедствено положение в село Гелеменово

3488
Река Телки. Снимка: Архив

Бедствено положение бе обявено в пазарджишкото село Гелеменово заради обилните валежи.

Вчера след обяд Телки дере рязко е повишило нивото си в най-ниската точка на селото – в близост до стадиона, като водата е преляла над дигата. Наводнени са дворове и приземни етажи. Нанесени са сериозни материални щети.

От Областната дирекция на МВР – Пазарджик допълниха, че в наводнените имоти не е имало хора. С помощта на тежка техника коритото е разширено.

Постепенно обстановката се нормализира, като нивото на водата вече се понижава.

Екипи на Напоителни системи са работили и през нощта по укрепването на дигата, съобщи БНТ.

Предстои в следващите дни междуведомствена комисия да извърши оглед на щетите, след което ще започне поетапното им отстраняване.

Река Телки. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)